El mundo del cine y la televisión rinde una gran y sentida despedida a Verónica Forqué: «Tenía un corazón muy generoso»

El fallecimiento inesperado de la actriz Verónica Forqué a los 66 años el 13 de diciembre de 2021 ha reunido a muchos amigos y familiares de la intérprete que han querido darle el último adiós y mostrar su cariño a su única hija, María Iborra Forqué, en el tanatorio madrileño de San Isidro.

Estaba previsto que la capilla ardiente estuviese abierta desde las 17.00 hasta las 20.00 horas. Pero el gran número de compañeros y amigos que quisieron despedir a Verónica Forqué provocó que la sala estuviese abierta hasta pasadas las 22.00 horas, cuando ya por fin se cerró y su hija abandonó el tanatorio.

Concursantes de ‘Masterchef’ – el último trabajo en televisión de Forqué- como David Bustamante con Vanesa Romero, Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio, Miki Nadal o Eduardo Navarrete, intérpretes que trabajaron con la inolvidable actriz, como Pepón Nieto, Antonio Resines, Eva Isanta, María Adánez, Candela Peña, Silvia Abascal o Isabel Ordaz, amigos como Ana Belén y Victor Manuel… Nadie ha querido faltar a esta inesperada despedida a Verónica, quien ha dejado patente el cariño que el mundo de la televisión y el cine tenía por la ganadora de cuatro premios Goya.

Pepón Nieto, su compañero en ‘El tiempo de la felicidad’ explicaba que aún no asimila la muerte de la actriz:

«Hacía bastante tiempo que no hablaba con ella y hacía mucho que ella no contestaba. Las últimas veces que la he visto ha sido por la televisión en el programa ‘Masterchef’ y en entrevistas. Fue una compañera maravillosa con la que he aprendido mucho. Recuerdo que me cogió de la mano y me llevo todo el rato. La he disfrutado mucho como persona. Es un ser de luz, una mujer llena de luz y de amor».