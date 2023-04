Romance bomba: el nuevo ‘novio’ de Isabel Preysler hiela a la nobleza

El pasado mes de diciembre marcó el fin de la relación de ocho años entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, según informó la revista ¡Hola! en exclusiva. Preysler aclaró que no había terceras personas involucradas y pidió a los medios de comunicación respeto en esta decisión.

Pero tras su separación, la «reina de corazones» ha sido noticia por su supuesta amistad cercana, algunos llaman relación, con Alfonso Díez, el viudo y heredero de la Duquesa de Alba, algo que ya se comenta mucho entre la nobleza española.

La pareja fue vista cenando en un restaurante de la zona de Chamartín en Madrid junto a amigos comunes como Nuria González y Tomás Terry, lo que desató rumores sobre una posible relación entre la madre de Tamara Falcó y el último amor de Doña Cayetana.

Díez negó las especulaciones a los reporteros Europa Press, calificándolas de «despropósito». A pesar de ello, admitió que considera a Preysler una mujer «absolutamente arrebatadora».

Mientras tanto, Nuria González, amiga cercana de Isabel Preysler y responsable de su encuentro con Díez, acudió al estreno del musical ‘Oco The Show’. Aunque no quiso hablar al respecto, González dejó en claro que no hay más que amistad entre Isabel y Alfonso. De momento es solo eso, y la afición de ambos por hacerse retoques estéticos y aplicarse bótox, lo que les une.

Al ser consultada por la misma agencia de noticias sobre una lista de posibles pretendientes para Preysler publicada en la revista Lecturas, González respondió: «Vaya barbaridad». Entre los nombres mencionados en la lista figuran Florentino Pérez, Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’ y Carlos Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba.