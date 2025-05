Mercedes Milá se confiesa en público sobre sus depresiones y revela el nombre de la pastilla que le devolvió la ‘felicidad’

«Ahora estoy muy bien, porque gracias a los santos arcángeles o no sé a quién, han dado con una pastilla que me va muy bien». Con estas palabras, Mercedes Milá ha querido compartir con el público la noticia que ha cambiado su vida: después de años luchando contra una depresión crónica que la ha acompañado durante gran parte de su carrera profesional, finalmente ha encontrado un tratamiento efectivo que le ha devuelto la estabilidad emocional.

La mítica presentadora de Gran Hermano ha decidido hablar abiertamente sobre su experiencia, contribuyendo así a visibilizar una realidad que afecta a millones de personas. «Me ha cambiado la vida, porque estoy tranquila, estoy de buen humor, estoy feliz. Estoy feliz y no me lo puedo creer», confesaba recientemente, mostrando una sinceridad que siempre la ha caracterizado.

Una batalla de más de dos décadas

La relación de Mercedes Milá con la depresión comenzó hace aproximadamente 25 años. Lo que empezó como un episodio aislado provocado por un «desamor terrible», según sus propias palabras, se convirtió en una condición crónica tras sufrir una segunda crisis durante su etapa al frente de Gran Hermano, supuestamente relacionada con la falta de sueño.

«A la que aparece la tercera depresión, ya es una enfermedad crónica. Y ahí estoy yo», explicaba la periodista en el programa 59 segundos de RTVE, donde se sinceró sobre su condición. Durante esta entrevista con Gemma Nierga, Milá describió la depresión como «una espada de Damocles que tienes siempre encima de la cabeza», explicando cómo los episodios pueden aparecer de forma repentina e imprevisible.

La presentadora ha relatado en numerosas ocasiones cómo se manifiesta su enfermedad: «De repente sientes en la boca del estómago como un puñalito y dices, ‘ya está ahí'». Los síntomas pueden ser devastadores: «Lloras por una tristeza, por una melancolía, por una sensación de vacío, de infelicidad. Piensas que toda tu vida no ha servido de nada… Pero es mentira, porque al día siguiente te despiertas y vuelves a ser la Mercedes de siempre».

El tratamiento que cambió su vida

Durante años, Mercedes Milá ha estado en tratamiento farmacológico para controlar su depresión, aunque no siempre con buenos resultados. En febrero de 2025, confesaba: «Tomo pastillas pero a veces no me hacen efecto, hoy no me han hecho efecto y he estado llorando como una idiota durante horas».

Sin embargo, la situación parece haber dado un giro radical en las últimas semanas. Durante una inesperada llamada telefónica al programa TardeAR, la periodista sorprendió a todos al afirmar: «Estoy mucho mejor» y que los médicos habían dado con «el kit de la cuestión».

«Puedes estar probando meses y meses, y años y años, y de repente una pastilla te va bien», explicaba recientemente, subrayando la dificultad de encontrar el tratamiento adecuado para cada caso de depresión. Este hallazgo ha supuesto un antes y un después en su vida, permitiéndole recuperar la estabilidad emocional y reducir sus visitas al psiquiatra.

Una vida frente a las cámaras

A pesar de su batalla personal, Mercedes Milá ha mantenido una carrera profesional brillante y longeva. Conocida principalmente por presentar Gran Hermano durante 16 ediciones, la periodista catalana ha estado vinculada a algunos de los formatos más emblemáticos de la televisión española, como Buenas noches o Dos por dos.

Tras su salida de Mediaset España, ha continuado su carrera en otras cadenas, presentando formatos como Scott y Milá, Milá vs. Milá y Milá y Levy para Movistar Plus+. Su estilo directo, apasionado y a menudo provocador la ha convertido en una de las comunicadoras más reconocibles del panorama audiovisual español.

Rompiendo tabúes

Con su testimonio, Mercedes Milá se suma a la creciente lista de personalidades públicas que han decidido hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, contribuyendo a normalizar estas condiciones y a eliminar el estigma que tradicionalmente las ha rodeado.

«Afortunadamente, desde hace unos años se ha ido retirando la lacra social que existía sobre los problemas de salud mental», señala la periodista, destacando cómo cada vez más rostros conocidos «han hablado abiertamente sobre sus propios infiernos», rechazando esa «imagen idílica de vida plena y feliz vivida de cara a la galería, que pocos pueden sostener en el tiempo».

Diez curiosidades sobre Mercedes Milá

A lo largo de su extensa carrera, Mercedes Milá ha dejado numerosas anécdotas y momentos memorables que la han convertido en una figura única en el panorama televisivo español:

Su nombre completo es Mercedes Milá Mencos y nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, el 4 de abril de 1951. Proviene de una familia aristocrática catalana, siendo hija del Conde de Montseny. Antes de dedicarse al periodismo, fue amazona profesional y llegó a participar en competiciones de hípica. Su primera aparición en televisión fue en 1978 como presentadora del programa Dos por dos. Ha entrevistado a personalidades de la talla de Felipe González, Fidel Castro y Julio Iglesias. Su relación con Gran Hermano duró 16 años (2000-2016), convirtiéndola en una de las presentadoras más longevas al frente de un mismo formato en España. Es conocida por su amor a los animales, especialmente a los perros, y ha participado en numerosas campañas contra el maltrato animal. Ha reconocido que su segunda depresión coincidió con su etapa en Gran Hermano, posiblemente relacionada con los horarios y la presión del programa. A pesar de su enfermedad, nunca ha dejado de trabajar, utilizando su profesión como una forma de terapia. Su sinceridad al hablar de la depresión ha inspirado a muchas personas que sufren esta enfermedad, convirtiéndola en un referente en la visibilización de los problemas de salud mental.

La historia de Mercedes Milá es un testimonio de resiliencia y superación. Después de años de lucha contra una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, la periodista parece haber encontrado finalmente la estabilidad que tanto anhelaba. Su mensaje es claro: aunque la depresión puede ser una compañera de vida, siempre hay esperanza de encontrar un tratamiento efectivo que permita recuperar la alegría y el bienestar.