Simon Mann, el mercenario británico que intentó derrocar a Obiang y hacerse con Guinea Ecuatorial, fallece a los 72 años

Simon Francis Mann, exoficial del ejército británico, mercenario y protagonista de uno de los intentos de golpe de Estado más notorios del siglo XXI, falleció el pasado 8 de mayo de 2025 a los 72 años de edad.

Mann, quien alcanzó notoriedad internacional por liderar el fallido golpe en Guinea Ecuatorial en 2004, deja tras de sí un controvertido legado que abarca desde su servicio en las fuerzas especiales británicas hasta su incursión en el mundo de los mercenarios y las empresas militares privadas.

Nacido el 26 de junio de 1952 en Aldershot, Reino Unido, Simon Mann provenía de una familia con tradición militar. Hijo de George Mann y nieto de Frank Mann, siguió la senda familiar al formarse como oficial en la prestigiosa academia militar de Sandhurst.

Tras su graduación, fue comisionado en los Scots Guards, uno de los regimientos de élite del ejército británico, donde comenzó una carrera que lo llevaría posteriormente a formar parte del legendario 22 Regimiento del Servicio Aéreo Especial (SAS), la unidad de fuerzas especiales más reconocida del Reino Unido.

This was an extraordinary life. Simon Mann obituary: mercenary behind failed ‘wonga coup’ in Equatorial Guineahttps://t.co/8g0xCNUOWu

— David James (@drdavidajames) May 9, 2025