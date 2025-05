Melody reaparece tras el batacazo en Eurovisión: la resaca del Gafe Sánchez y las incógnitas

Melody, la artista andaluza que llegó a Eurovisión 2025 cargada de ilusión y con el respaldo de miles de eurofans, ha vuelto a la escena pública cuando todavía no se han apagado los ecos del festival.

Después de quedar en el puesto 24 de 26, con apenas 37 puntos —27 del jurado profesional y solo 10 del televoto—, la cantante se ha mostrado todavía incrédula ante lo ocurrido: “No entiendo lo que está pasando”.

Este martes, un equipo del programa Vamos a ver (Telecinco) se desplazó hasta las puertas de su domicilio en Mijas con la esperanza de obtener sus primeras declaraciones.

Lo que parecía una cobertura más se convirtió en un momento clave cuando, al final del matinal, la emisión se interrumpió para conectar en directo con la reportera que logró hablar con la artista.

El programa, tras dedicar su franja a Supervivientes, puso el foco en la cantante de Dos Hermanas (Sevilla). «Estamos pendientes de Melody porque sigue desaparecida», anunció Adriana Dorronsoro, copresentadora del matinal, sin sospechar que minutos después la reportera en Mijas irrumpiría en directo con la exclusiva. Tras un vídeo resumen y un acalorado debate en plató, la periodista logró captar a Melody frente a las cámaras, desatando la emoción del equipo y los espectadores.

«¿Cómo estás? Lo primero», preguntó la reportera de Vamos a ver a la cantante.

«Estoy aquí, no te pongas nerviosa, porque ustedes sabéis que os quiero un montón y valoro el cariño que me dais. No es cuestión de estar en silencio ni nada. Yo solo he decidido venirme unos días a mi casa tranquila porque tengo un niño muy pequeño», respondió Melody, más serena de lo esperado.

La artista aprovechó para anunciar que pronto dará una rueda de prensa donde compartirá «anécdotas» y detalles sobre su experiencia en Eurovisión, aunque pidió paciencia:

«Hoy se va a publicar el día que vamos a hacer la rueda de prensa. Os voy a contar cosas, pero quiero salir hoy con mi hijo, que es menor, con su bicicleta, y no quiero que estéis pasando calor».

Con un tono conciliador, Melody insistió en su gratitud hacia los medios y el público, pero subrayó su necesidad de calma: «Sé que me queréis un montón, pero os pido respeto. Quiero estar en calma con mi bebé porque no estoy acostumbrada a esto».

Ante la pregunta clave sobre si se sentía perjudicada tras el festival, la cantante fue tajante: «Jamás, en el arte, con la música, la música está por encima de todo. Hablaremos con calma, me daréis vuestra opinión y os daré la mía».

Con estas palabras, Melody cerró su primera reaparición pública tras la final de Eurovisión, dejando claro que, aunque agradecida, prioriza la tranquilidad de su familia.

El sabor agridulce es evidente, pero también lo es la energía que desprende incluso en los malos momentos.

Su actuación, vibrante y cargada de carisma andaluz, no convenció ni a los jurados europeos ni al público general, pero sí dejó huella en quienes llevan años viendo su evolución artística.

El ya célebre “movimiento helicóptero” con el pelo y la explosiva coreografía no faltaron en una noche que aspiraba a romper la mala racha eurovisiva española.

Melody reaparece en Mijas tres días después de Eurovisión: 'Hablaré y lo contaré todo' https://t.co/CHUuS3Ya6I — Revista ¡HOLA! (@hola) May 20, 2025

El gafe de Sánchez: política, superstición y cultura pop

Las redes sociales no han tardado en bautizar el resultado como “el gafe Sánchez”. El presidente del Gobierno fue señalado por numerosos internautas como portador de mala suerte para los intereses españoles en competiciones internacionales. Más allá de supersticiones, lo cierto es que Pedro Sánchez y su entorno han estado envueltos en polémicas durante las semanas previas al festival, especialmente por la gestión política y los mensajes emitidos desde TVE antes y durante el certamen. Esta mezcla de circunstancias políticas, errores televisivos e incluso mensajes polémicos sobre Israel añadieron tensión al ambiente y alimentaron el folclore digital español.

La situación ha dado pie a una avalancha de memes y chistes, consolidando esa tendencia tan nacional de transformar los fracasos en parte esencial del folclore pop. Como escribió una seguidora tras la gala: “Nos quitan Eurovisión pero no nos quitan las ganas de darlo todo bailando delante del televisor”.

Curiosidades y datos locos: más allá del ranking

Solo cinco países dieron puntos a España desde el jurado profesional: Albania (10), Azerbaiyán (5), Francia (5), Malta (5) y Suecia (2).

El televoto europeo fue especialmente duro, otorgando a Melody solo 10 puntos.

solo 10 puntos. La edición número 69 del festival coronó a Austria con JJ y su tema Wasted Love, logrando un total de 436 puntos. España quedó, una vez más, fuera del ansiado top ten.

con y su tema Wasted Love, logrando un total de 436 puntos. España quedó, una vez más, fuera del ansiado top ten. El “helicóptero” con el pelo se ha convertido en marca registrada y meme recurrente en redes sociales.

En plena retransmisión, TVE difundió un mensaje por Palestina que fue advertido por la UER como potencialmente sancionable por incluir contenido político.

Rankings recientes: ¿Dónde queda Melody entre los representantes españoles?

Año Artista Canción Puesto Final 2025 Melody Esa Diva 24º 2024 Nebulossa Zorra 22º 2023 Blanca Paloma Eaea 17º 2019 Miki La Venda 22º 2017 Manel Navarro Do It For Your Lover 26º

España sigue encadenando resultados discretos pese al esfuerzo y la entrega sobre el escenario. Aun así, cada año se consolida un fenómeno: los eurofans convierten el drama en tendencia y mantienen viva la llama eurovisiva pase lo que pase.

La resiliencia pop: cuando perder también une

El caso Melody ilustra cómo la televisión —y especialmente Eurovisión— actúa como espejo cultural donde se reflejan las pasiones, frustraciones y hasta las supersticiones colectivas. En medio del desencanto por otro resultado decepcionante, se revaloriza una actitud única: saber reírse de uno mismo. España puede presumir de no ganar Eurovisión desde hace décadas, pero sí lidera el ranking mundial en memes post-festival.

Por otra parte, la presencia constante del debate político —y hasta las teorías sobre gafes presidenciales— muestra hasta qué punto estos eventos trascienden lo musical para convertirse en pulsos sociales e incluso termómetros del clima nacional.

Mientras tanto, Esa Diva podría vivir un inesperado revival gracias al empuje viral; si algo ha demostrado este país es que las canciones que pierden pueden convertirse en himnos generacionales cuando menos te lo esperas.

¿Y ahora qué? Melodía para rato

A pesar del batacazo, Melody ha dejado claro que piensa seguir adelante. Sus declaraciones tras salir del escenario fueron directas: “Lo hemos dado todo bailando, cantando… Señores, que pase lo que pase, pero nos hemos quedado muy a gusto”.

En definitiva, mientras Europa olvida rápidamente a los que no suben al podio, España sigue fiel a sus divas caídas. Porque aquí perder también une… aunque sea bajo el paraguas —o el helicóptero— de un gafe presidencial.