Lo de ‘Drácula’ Sánchez ni cuela ni tiene un pase.

El marido de Begoña no se corta un pelo y en esta ocasión ha tirado sin límite del maquillaje para acentuar un rostro demacrado, con sombras y contouring en los pómulos que buscaban proyectar abatimiento.

La impostada y teatral puesta en escena servida por el amo del PSOE este 12 de junio de 2025 en la sede-puticlub de su partido en Ferraz, fue un evidente intento de manipulación emocional. Un teatrito para despertar lástima, en un contexto de silencio institucional y acusaciones de corrupción.

La estrategia, según comentarios en X, no logró convencer, siendo percibida como un acto cínico digno de un guion hollywoodense, donde las rayas en los pómulos solo resaltaron su falta de autenticidad.

En redes el cachondeo es brutal y se le pinta como una «fóclórica en decadencia» o incluso como una «tanatopractor».

En los momentos más críticos de la política española, los líderes suelo ser objeto de escrupulosa inspección, no solo por sus palabras, sino también por su imagen.

Y por eso, a estas horas, el atribulado presidente del Gobierno Frankenstein es objeto de mofa por su maquillaje durante una comparecencia tras la dimisión de Santos Cerdán, un incidente que ha desatado un tsunami de críticas en el mundo político y mediático.

El disfraz de Sánchez incluyó «contouring» y una cara demacrada, para dar una imagen de víctima.

💥💥Pablo Motos, a Sánchez: “Perdón piden los niños. Los adultos asumen la responsabilidad. Si lo sabía es cómplice y si no lo sabía es un incompetente". Enorme. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Kug6lCTQuV — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 13, 2025

Federico Jiménez Losantos, conocido por sus críticas directas, no ha dudado en calar hondo en su programa radiofónico, comparando al presidente con una «farsante» y un «delincuente», y llegando a afirmar que parecía un » marinero tuberculoso».

Estas palabras no solo atacan la imagen de Sánchez, sino que también censuraron su negativa a darse por aludido por las críticas y su rechazó a convocar elecciones.

La crisis política que ha desencendido la dimisión de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, ha sido califacada por la oposición como un caso que no es aislado, sino parte de una estructra más amplia de corrupción.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido claro al exijir que Sánchez asuma responsabilidades y convoque elecciones, afirmando que la salida de Cerdán no es suficiente.

Ana Rosa Quintana y Isabel Díaz Ayuso también se unieron a las críticas, con frases que resaltan la seridad de la crisis política actual. La oposición ve en este caso una señal de que el PSOE está institucionalizando un modo de operar que no es ético.

El maquillaje de Pedro Sánchez para intentar parecer demacrado es impresionante, empezando por los pómulos y toda la cara en general. pic.twitter.com/7MAMePMTVE — kerry (@of_nelo) June 12, 2025

Antecedentes y consecuencias

La crisis política que ha desatado la dimisión de Santos Cerdán no es un incidente aislado. En los años recientes, el PSOE ha sido objeto de críticas por sucesos de corrupción y malas maneras, lo que ha debiliado su imagen ante la opinión púbica. La oposición ha sido implacable, exijiendo no solo la salida de Sánchez, sino también un cese de las elecciones para dar una salida democrática a la crisis.

