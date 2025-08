¿Es innovación o locura pop el ‘shapewear’ facial nocturno de Kim Kardashian?

Kim Kardashian ha vuelto a sacudir el mundo de la belleza y la cultura pop con su último lanzamiento: una prenda de shapewear para el rostro, pensada para usarse durante la noche.

Bautizada como Seamless Sculpt Face Wrap, esta banda elástica —que se ajusta con velcro y cubre desde la coronilla hasta la nuca— se ha agotado en cuestión de horas tras su aparición en la web de SKIMS.

La promesa es tentadora: despertar con un contorno facial más definido, pómulos marcados y una mandíbula esculpida.

La propuesta ha generado un debate viral sobre los límites del marketing estético, la presión social sobre el aspecto físico y el papel de las celebridades en la perpetuación de estándares casi imposibles.

El propio lanzamiento se produjo días después de que Kardashian fuese criticada por mostrar una cintura «de caricatura» en redes sociales, lo que ha reavivado la discusión sobre los modelos de belleza irreal en la era digital.

Anthony Hopkins resurrected his iconic Hannibal Lecter character to mock Kim Kardashian's bizarre SKIMS headwrap this week.

Maybe people should look up Kim's 'Vampire Facial'. These people are not what you think they are. pic.twitter.com/Xfd75KxQuG

