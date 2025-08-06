Zara, en el centro de la polémica: Reino Unido prohíbe sus anuncios por usar modelos “peligrosamente delgadas”

La industria de la moda vuelve a estar bajo los focos tras la reciente decisión de las autoridades británicas de prohibir varios anuncios de Zara por utilizar modelos calificadas como “peligrosamente delgadas”.

Este episodio, que ha sacudido tanto a la marca insignia de Inditex como al sector en su conjunto, pone de manifiesto el delicado equilibrio entre creatividad publicitaria, responsabilidad social y estándares de belleza. La polémica ha generado un intenso debate sobre la representación del cuerpo en los medios y la influencia de estos mensajes en la salud mental y física de la sociedad.

La Advertising Standards Authority (ASA), organismo regulador de la publicidad en Reino Unido, anunció la prohibición de dos anuncios de Zara en los que aparecían modelos cuya delgadez se consideró “insalubre” y potencialmente dañina para el público joven.

En las imágenes, las modelos lucían prendas de la colección primavera-verano, pero lo que captó la atención de los reguladores fue la extrema delgadez de las protagonistas, especialmente en la zona de los brazos y el torso, lo que llevó a la autoridad a tomar medidas drásticas.

La ASA argumentó que la imagen proyectada por estos anuncios podía contribuir a la normalización de estándares corporales poco realistas y aumentar la presión sobre adolescentes y jóvenes para alcanzar una figura corporal poco saludable. En palabras del regulador, “el uso de modelos peligrosamente delgadas puede tener un impacto negativo en la autoimagen y la salud mental del público, especialmente entre los más vulnerables”.

La respuesta de Zara y el efecto en la industria

Desde Zara se defendieron asegurando que todas las modelos cumplen con los estándares internacionales de salud y que la campaña buscaba transmitir “diversidad y creatividad”. Sin embargo, la marca reconoció la necesidad de revisar los procesos de selección y representación en futuros anuncios para evitar mensajes contraproducentes.

La decisión de la ASA marca un precedente importante en la industria. Hasta ahora, las sanciones por este tipo de motivos eran poco frecuentes y el caso de Zara se ha convertido en un ejemplo que otras marcas de moda deberán tener en cuenta. La presión social y regulatoria para mostrar cuerpos diversos y reales en la publicidad es cada vez mayor, y la censura a Zara podría ser solo el principio de una ola de cambios más profundos.

Estándares de belleza y salud mental: un debate necesario

El debate sobre los estándares corporales impuestos por la moda no es nuevo, pero cada vez cobra mayor relevancia. Numerosos estudios han evidenciado la relación entre la exposición a cuerpos extremadamente delgados en publicidad y el aumento de trastornos alimentarios, baja autoestima y problemas de salud mental entre la población joven. Asociaciones médicas y organizaciones de defensa de la imagen corporal celebran la decisión de Reino Unido como un paso adelante hacia una representación más sana y realista en los medios.

Sin embargo, no faltan voces críticas que consideran que la censura puede derivar en nuevos problemas, como la estigmatización de las personas naturalmente delgadas. Para los expertos, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre diversidad y responsabilidad, evitando la promoción de estereotipos dañinos sin caer en la discriminación inversa.

Datos locos sobre la moda y la publicidad

La moda está llena de datos sorprendentes que ilustran hasta qué punto los estándares de belleza han marcado tendencia —y controversia— a lo largo de la historia:

En los años 90, la llamada “heroin chic” popularizó la imagen de modelos extremadamente delgadas y con aspecto enfermizo, algo que hoy sería impensable en muchas campañas.

En Francia y España, existen leyes que obligan a las modelos a presentar certificados médicos para desfilar, con el objetivo de luchar contra la promoción de la delgadez extrema.

En campañas recientes, varias marcas han optado por incluir modelos de tallas grandes, personas mayores e incluso figuras con discapacidades para ampliar la representación y acercarse a la realidad social.

El impacto de la publicidad de moda es tal que, según algunos estudios, ver anuncios con cuerpos no normativos puede mejorar el bienestar psicológico de los consumidores.

¿Sabías que en algunos países se han prohibido anuncios no solo por la delgadez de las modelos, sino también por el uso excesivo de retoques digitales? En Reino Unido, toda publicidad que modifique digitalmente el cuerpo de una modelo debe indicarlo claramente, en un intento de frenar la creación de expectativas irreales.

Más allá de la polémica: ¿qué futuro le espera a la moda?

El caso de Zara no es aislado, pero sí representa un punto de inflexión en el debate sobre la imagen corporal. Las marcas se ven obligadas a adaptarse a una sociedad cada vez más consciente de la diversidad y la salud mental, y los consumidores exigen transparencia y responsabilidad. El reto para la industria de la moda será encontrar formas creativas de inspirar y emocionar sin sacrificar el bienestar de su público.

Por ahora, lo que está claro es que la conversación sobre los cuerpos en la moda no ha hecho más que empezar. Y, como suele ocurrir, la realidad supera a la ficción: lo que antes era considerado “aspiracional”, hoy puede ser motivo de sanción, reflexión y cambio.