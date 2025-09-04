Muere Giorgio Armani: el adiós a la elegancia que transformó la moda mundial

La noticia cayó este jueves como un relámpago en el universo de la moda: Giorgio Armani, el genio de Piacenza que redefinió la elegancia y la modernidad, ha muerto en Milán a los 91 años, según confirmó el Grupo Armani en un comunicado oficial. El llamado “rey de la elegancia italiana” fue mucho más que un diseñador: era sinónimo de sofisticación, independencia y de una visión que cambió para siempre la manera de vestir de hombres y mujeres.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, la industria despide a una de sus figuras más reverenciadas. La capilla ardiente se abrirá en el Armani/Teatro de Milán el sábado y el domingo, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad familiar, siguiendo la voluntad del propio diseñador. En su último adiós, Armani estuvo rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su pareja de las dos últimas décadas, Leo Dell’Orco.

Un legado de elegancia y revolución

Desde sus orígenes humildes hasta convertirse en el arquitecto de uno de los emporios más sólidos de la moda, Giorgio Armani supo imprimir un sello propio, inconfundible y atemporal. Fundó su firma homónima en 1975, a los 41 años, y revolucionó el sector con su apuesta por la sastrería desestructurada: chaquetas ligeras, cortes suaves, tejidos que caían con naturalidad y una paleta de colores neutros que rompía con los excesos de décadas anteriores.

Entre sus grandes aportaciones destaca la transformación del traje masculino, pero también la manera en que adaptó su minimalismo a la moda femenina. A través de sus diseños para mujer —trajes, blazers, pantalones fluidos—, Armani impulsó el llamado power dressing, una filosofía que dotó de autoridad y sofisticación a generaciones de mujeres en el mundo corporativo. Su lema era claro: “La verdadera elegancia es atemporal”, y lo demostró con cada colección.

Influencia en el cine y la cultura popular

La huella de Giorgio Armani se expandió mucho más allá de las pasarelas. Su relación con el cine fue legendaria: diseñó vestuario para más de 250 producciones y su salto a la fama global llegó con la película American Gigolo (1980), donde vistió a Richard Gere y consolidó la imagen del hombre moderno y sofisticado. Pronto, las estrellas de Hollywood y la realeza internacional se rindieron ante sus creaciones, convirtiendo su línea de alta costura, Giorgio Armani Privé, en una de las favoritas de la alfombra roja.

Durante los años 80, Armani fue el segundo diseñador en aparecer en la portada de Time, un hito que consagró su estatus de icono internacional. Su influencia alcanzó a figuras tan diversas como Naty Abascal o la reina Letizia, que en más de una ocasión apostaron por sus diseños en eventos clave.

Independencia, visión empresarial y discreción

A diferencia de otros grandes nombres de la moda, Armani mantuvo siempre el control de su imperio, resistiéndose a ceder la independencia de su marca. Con una facturación anual superior a los 2.300 millones de euros, su grupo se expandió a más de 60 países, abarcando desde la alta costura hasta líneas de perfume, mobiliario y hoteles. En los últimos años, delegó la gestión en su sobrina Roberta Armani, quien se perfila ahora como heredera de su legado creativo y empresarial.

En lo personal, Giorgio Armani fue una figura reservada, ajena a los escándalos y a la exposición mediática. Su vida privada —más allá de su pasión por la moda y el diseño— transcurrió entre la familia, su entorno cercano y escapadas en su yate, lejos del bullicio de los focos. Su rivalidad con Gianni Versace marcó la escena de la moda italiana en los años 90, pero el respeto por su trabajo era unánime entre colegas y discípulos.

La herencia de una filosofía atemporal

La muerte de Armani deja un vacío imposible de llenar, pero también una filosofía que perdura: la belleza de la simplicidad, la calidad y la autenticidad como ejes de la moda contemporánea. Su apuesta por la sostenibilidad y la digitalización de sus archivos —con iniciativas como Armani/Archivio, presentada en Venecia este año— garantizan que su obra siga siendo inspiración para las nuevas generaciones.

La industria, los amantes de la moda y quienes alguna vez soñaron con vestir una de sus piezas, sienten hoy la pérdida de un creador irrepetible. Su nombre seguirá siendo sinónimo de elegancia, y su visión, la brújula de quienes buscan en la moda algo más que tendencia: un estilo de vida.

Como él mismo decía: “La elegancia no consiste en hacerse notar, sino en ser recordado”. Y nadie duda de que Giorgio Armani será recordado siempre.