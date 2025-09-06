Los chupetes arrasan en China: adultos los usan en la oficina para combatir el estrés

En las oficinas de Pekín, Shanghái y otras grandes ciudades de China, algo insólito ha empezado a verse en escritorios y salas de reuniones: adultos de todas las edades con un chupete en la boca.

Esta tendencia, que comenzó como una curiosidad en redes sociales chinas como Douyin y RedNote, ha terminado por convertirse en todo un fenómeno viral.

Lo que antes era exclusivo de bebés y niños pequeños, ahora es símbolo de calma y seguridad para trabajadores y jóvenes, sobre todo en entornos laborales cada vez más estresantes.

La escena, que podría parecer una broma, es real y se expande a velocidad de vértigo.

En las tiendas online chinas se venden más de 2.000 unidades mensuales de chupetes para adultos, con precios que van desde los económicos 10 yuanes (alrededor de 1,40 dólares) hasta modelos de diseño que superan los 500 yuanes (unos 70 dólares).

¿Por qué los adultos chinos chupan chupetes?

No se trata de nostalgia pura ni de una simple moda extravagante. Los usuarios aseguran que chupar un chupete ayuda a:

Reducir el estrés en el trabajo, especialmente en oficinas con presión constante.

Conciliar el sueño más fácilmente, como relató un joven en la red social The Cover: Cuando estoy bajo presión en el trabajo, chupo el chupete y siento que me sumerjo en una sensación de seguridad de la infancia.

Dejar de fumar, utilizando el chupete como sustituto oral para combatir la ansiedad durante el proceso de abandono del tabaco: Me proporciona comodidad psicológica y me hace sentir menos inquieto durante los periodos en que dejo de fumar, explicó otro usuario.

Mejorar la concentración y la respiración, especialmente en personas con TDAH, según afirman algunos testimonios compartidos en redes.

La clave, según psicólogos consultados, está en la regresión emocional: en momentos de estrés intenso, las personas pueden recurrir inconscientemente a conductas asociadas a la infancia que les proporcionaban consuelo, como succionar un chupete o un biberón.

De la oficina a la cama: usos y testimonios

No solo en la oficina se han visto estos chupetes. Muchos usuarios los emplean en casa, especialmente antes de dormir. Aseguran que el gesto repetitivo de chupar ayuda a desconectar la mente y relajarse, un efecto que, para algunos, compite incluso con técnicas de meditación o respiración.

Algunos testimonios destacados:

Desde que uso el chupete, me cuesta menos dormirme y me levanto con mejor humor.

Lo uso cuando trabajo frente al ordenador y siento que me ayuda a no picar comida basura ni fumar tanto.

Me da vergüenza que me vean, pero en casa es mi secreto para sobrellevar el estrés.

Curiosidades y datos locos de la moda

Los chupetes para adultos se fabrican en versiones extragrandes y con diseños personalizados, muchos con incrustaciones brillantes, colores neón o formas inspiradas en personajes de cómic.

En algunas tiendas online chinas, hay largas listas de espera para modelos exclusivos y ediciones limitadas.

El fenómeno ha cruzado fronteras: en Estados Unidos, la moda se expande en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios muestran sus propios chupetes decorados.

Algunas empresas han prohibido el uso de chupetes durante reuniones con clientes, pero en departamentos creativos o de tecnología son aceptados como símbolo de “descompresión” y espontaneidad.

Hay quienes organizan “chupete-parties” para intercambiar diseños y experiencias, una especie de club social alternativo.

¿Es saludable esta tendencia?

La moda, aunque vista por muchos como inofensiva, no está exenta de polémica. Especialistas en salud bucal advierten sobre posibles riesgos:

Dolor al masticar o limitación para abrir la boca tras un uso prolongado.

Desplazamiento de dientes y alteraciones en la mordida.

Riesgo de asfixia si el chupete se inhala accidentalmente mientras la persona duerme.

El odontólogo Tang Caomin alerta que algunos vendedores minimizan los daños potenciales y que conviene usarlos con moderación. Por su parte, la psicóloga Zhang Mo insiste en que la verdadera solución no es tratarse como a un niño, sino enfrentar el reto directamente y resolverlo.

Este auge del chupete adulto refleja el alto nivel de presión que sienten muchos trabajadores y estudiantes en China. Las jornadas largas, la competitividad y la falta de espacios de desahogo han llevado a buscar métodos alternativos para gestionar el estrés, aunque sean tan insólitos como este. La tendencia parece lejos de desaparecer y abre un debate sobre el bienestar emocional en la sociedad contemporánea.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, la imagen de un ejecutivo con traje y chupete en la boca ya no sorprende en las oficinas chinas. Lo que empezó como una anécdota se ha convertido en un símbolo de cómo la búsqueda de calma puede adoptar formas tan inesperadas como irresistibles.