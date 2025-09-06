La joven Layla Tazhibayeva reinventa la música kazaja con el kobyz y conquista la Expo de Osaka

El sonido del kobyz, ese instrumento de cuerda milenario asociado a leyendas y rituales ancestrales de la estepa, nunca había sonado tan actual.

Layla Tazhibayeva, música kazaja nacida en Almaty, ha irrumpido con fuerza en la escena cultural de Asia Central gracias a una propuesta que desafía etiquetas y fronteras.

El fenómeno Tazhibayeva ha servido de inspiración para una generación de jóvenes kazajos que buscan reconectar con sus raíces. Su presencia mediática y su apuesta por la experimentación han contribuido a romper estereotipos sobre la cultura de Asia Central, mostrando su vitalidad y capacidad de diálogo con las tendencias globales.

En la actualidad, el kobyz suena en salas de conciertos, clubes y festivales de todo el mundo, y la música kazaja goza de una visibilidad inédita. Proyectos educativos y culturales impulsados tanto por instituciones nacionales como por organizaciones internacionales, como la UNESCO, refuerzan esta tendencia, apostando por la preservación y difusión del patrimonio inmaterial de Kazajistán.

Layla Tazhibayeva, con su mezcla de virtuosismo, intuición y curiosidad, ha logrado que el kobyz deje de ser solo un símbolo del pasado para convertirse en un motor de futuro. La música de la estepa, a través de su arco y su voz, cruza fronteras y conecta culturas, reivindicando la fuerza de lo auténtico en pleno siglo XXI.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, su nombre es sinónimo de renovación y orgullo nacional, sobre todo tras su aclamada actuación en la Expo de Osaka, donde representó a Kazajistán en el Día Nacional con una reinterpretación sorprendente de la música folclórica kazaja.

La joven artista no se conforma con preservar la tradición: la reinventa. Al mezclar el sonido áspero y vibrante del kobyz con bases electrónicas, arreglos pop y pinceladas de jazz o rock, consigue una fusión que conecta tanto con el público local como con los oyentes internacionales.

Esta audacia musical ha atraído la atención de la prensa especializada y ha puesto el foco en la riqueza cultural de un país que hasta hace poco permanecía en los márgenes del circuito global.

El kobyz: historia, leyenda y modernidad

El kobyz, conocido también como “violín kazajo”, es un instrumento de cuerda frotada cuya historia se remonta al menos al siglo IX, cuando la figura mítica de Korkyt Ata, músico y filósofo, lo inventó según las leyendas. Tradicionalmente, el kobyz se tallaba en una sola pieza de madera y se encordaba con crin de caballo, produciendo un timbre profundo y evocador, capaz de acompañar tanto epopeyas como rituales chamánicos.

Hoy, el kobyz sigue presente en la identidad kazaja, pero gracias a innovadoras como Tazhibayeva su papel ha cambiado. La música ha sido la primera en encargar y tocar un kobyz eléctrico, abriendo el instrumento a sonoridades inéditas y permitiendo su diálogo con géneros urbanos y globales.

De la estepa al escenario mundial

La actuación de Layla Tazhibayeva en la Expo de Osaka 2025 fue mucho más que un simple concierto: se convirtió en un manifiesto artístico y cultural. La artista combinó piezas tradicionales, melodías originales y bases electrónicas que sorprendieron tanto a los asistentes presenciales como a quienes siguieron el evento online. Su repertorio incluyó arreglos inspirados en los “kuy” (melodías instrumentales ancestrales), pero también temas propios en los que la improvisación y el ritmo contemporáneo son protagonistas.

Entre los momentos más destacados de la jornada, sobresalió su interpretación de una pieza dedicada a la figura de Korkyt Ata, entrelazando la voz del kobyz con sintetizadores y percusión digital. El resultado fue una experiencia sonora que logró emocionar y atraer la mirada internacional sobre la cultura kazaja.

La tradición como motor de futuro

El caso de Layla Tazhibayeva ilustra un fenómeno más amplio: la voluntad de las nuevas generaciones de artistas kazajos de dialogar con su herencia sin renunciar a la experimentación. Este movimiento no solo revitaliza la música tradicional, sino que también genera un renovado interés entre los jóvenes, que ven en el kobyz y otros instrumentos como la dombra una vía para expresar su identidad en un mundo globalizado.

En palabras de la propia Tazhibayeva, “el kobyz es un puente entre el pasado y el futuro, entre mi país y el mundo”. Su visión ha sido reconocida con premios internacionales y colaboraciones con músicos de renombre, abriendo la puerta a proyectos conjuntos que van desde la música celta hasta la colaboración con compositores de bandas sonoras de cine.

Una escena musical en plena efervescencia

El éxito de Tazhibayeva no es un caso aislado. Kazajistán vive un momento de efervescencia cultural, con festivales, concursos y nuevas propuestas que exploran la fusión entre raíz y vanguardia. El kobyz, la dombra y otros instrumentos tradicionales aparecen ahora en grabaciones de pop, electrónica y world music, mostrando la capacidad de adaptación de una cultura con más de 2.000 años de historia.

Algunos elementos que destacan en la nueva escena musical kazaja:

Reinterpretación de melodías folclóricas con bases electrónicas y arreglos modernos.

Uso de instrumentos tradicionales (kobyz, dombra, sybyzgy) en formatos contemporáneos.

Colaboraciones internacionales, especialmente en festivales y plataformas digitales.

Programas educativos para acercar la música ancestral a la infancia y adolescencia.

Renovación del repertorio, incorporando letras y temáticas actuales.

Tabla comparativa: el kobyz tradicional frente al kobyz moderno