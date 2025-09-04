Kazajistán: la nueva arteria del comercio euroasiático impulsa su transformación logística

El escenario global del comercio ha cambiado y Kazajistán emerge como protagonista inesperado.

La nación, históricamente conocida por sus vastas estepas y su economía basada en recursos minerales, se reinventa como eje fundamental entre China y Europa.

¿El motivo? La apuesta decidida por infraestructuras modernas: ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos en el mar Caspio, que están transformando la conectividad de Asia Central.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, el país ya muestra resultados palpables.

Desde el lanzamiento de emblemáticos proyectos ferroviarios hasta la inauguración del Ferrocarril Expreso Trans-Caspio China-Europa, la red logística kazaja se expande a velocidad récord.

Este impulso responde tanto a la estrategia nacional como a la visión internacional marcada por la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que busca tejer una red comercial robusta entre Oriente y Occidente.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta: pilar del desarrollo

El papel de Kazajistán en la Iniciativa de la Franja y la Ruta es central. El país fue uno de los primeros en sumarse al proyecto multinacional chino, materializando acuerdos que abarcan desde energía hasta agricultura y minería. En 2015, ambos países firmaron un acuerdo para crear 55 empresas conjuntas con una inversión superior a 27.400 millones de dólares, de las cuales más de la mitad ya están operativas o en construcción. Entre los ejemplos más visibles está la planta Gezhouba Shieli, inaugurada en 2018 como símbolo del compromiso bilateral.

El impacto va mucho más allá del cemento. Los nuevos corredores ferroviarios reducen los tiempos y costes de transporte, agilizando el flujo de mercancías desde China hasta los mercados europeos. El Corredor Medio —que cruza Kazajistán, bordea el mar Caspio y sigue por Azerbaiyán, Georgia y Turquía— se consolida como alternativa eficaz a las rutas tradicionales por Rusia, especialmente relevante tras las sanciones occidentales derivadas del conflicto ucraniano.

Infraestructuras multimodales: más de 200 proyectos hasta 2029

La modernización logística no se detiene solo en acuerdos internacionales. En verano de 2024, el Gobierno kazajo aprobó el ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras hasta 2029, que contempla más de 200 proyectos con una inversión superior a los 40 billones de tenges. La hoja de ruta incluye:

Finalización del tramo ferroviario “Dostyk-Moyynty” (836 km).

Modernización del parque ferroviario y circunvalación de estaciones clave.

Renovación integral de carreteras nacionales y construcción de nuevos enlaces.

Expansión portuaria en el mar Caspio, vital para conectar con rutas marítimas europeas.

Aeropuertos renovados para facilitar el tránsito internacional.

Este plan prevé crear unos 150.000 empleos directos e indirectos, impulsar la economía nacional e integrar digitalmente los servicios logísticos. Los sectores energéticos también reciben atención prioritaria, con proyectos destinados a aumentar la capacidad eléctrica instalada hasta casi 15 GW en cinco años, reducir el desgaste de redes térmicas y elevar el nivel de gasificación nacional.

El mar Caspio: puerta marítima hacia Europa

Uno de los logros más sorprendentes es convertir un país sin litoral en nodo marítimo vital. Los puertos kazajos en el mar Caspio, como Aktau y Kuryk, funcionan como plataformas intermodales donde se transfieren contenedores entre trenes y barcos rumbo a Azerbaiyán, desde donde continúan por ferrocarril hacia Europa mediterránea. Este esquema no solo diversifica las rutas sino que refuerza la resiliencia logística ante posibles crisis geopolíticas.

Los productos transportados van desde módulos fotovoltaicos —China domina el mercado mundial— hasta componentes electrónicos, maquinaria pesada y bienes textiles. El volumen comercial entre China y Asia Central alcanzó cifras récord en 2024: 94.800 millones de dólares impulsados por el auge del comercio electrónico transfronterizo.

Estrategia energética y cooperación internacional

La expansión logística se acompaña de un reto energético considerable. El país depende todavía en gran parte del carbón (80%) para producir electricidad, pero busca reducir esa proporción apostando por hidroeléctricas (15%), renovables (5%) e incluso nuevas centrales nucleares. Empresas internacionales —rusa Rosatom, china CNNC o francesa EDF— muestran interés creciente en participar en futuros consorcios energéticos.

Además, Kazajistán lidera la producción mundial de uranio, lo que añade una dimensión estratégica tanto para abastecer su propio crecimiento como para exportar recursos vitales a otras economías emergentes.

Claves para entender el auge kazajo como hub euroasiático

Ubicación estratégica: cruce natural entre Asia Oriental y Europa.

cruce natural entre Asia Oriental y Europa. Inversiones masivas: más de 40 billones de tenges destinados a infraestructuras hasta 2029.

más de 40 billones de tenges destinados a infraestructuras hasta 2029. Participación activa en BRI: acuerdos bilaterales con China para crear empresas conjuntas e impulsar sectores clave.

acuerdos bilaterales con China para crear empresas conjuntas e impulsar sectores clave. Diversificación logística: rutas alternativas al corredor ruso fortalecen independencia comercial.

rutas alternativas al corredor ruso fortalecen independencia comercial. Modernización portuaria: puertos en el mar Caspio convierten al país sin litoral en nodo marítimo internacional.

puertos en el mar Caspio convierten al país sin litoral en nodo marítimo internacional. Desarrollo energético: proyectos para aumentar capacidad eléctrica, gasificación e integración digital.

Mirada al futuro: Kazajistán como modelo logístico

La transformación kazaja es un ejemplo claro del impacto que puede tener una visión estratégica combinada con inversiones sostenidas. Convertirse en centro logístico sin contar con salida directa al mar era impensable hace solo una década; hoy es realidad palpable gracias a una política decidida que apuesta por conectividad multimodal e integración internacional.

El recorrido entre China y Europa ya no es solo una línea trazada sobre mapas históricos: es una red viva que atraviesa estepas, puertos caspios y ciudades emergentes. Para empresas y viajeros interesados en explorar nuevos mercados o rutas alternativas, Kazajistán representa hoy mucho más que un punto geográfico: es el corazón latente del comercio euroasiático moderno.