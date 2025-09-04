Kazajistán desafía su dependencia energética y atrae capital con la minería de criptomonedas

El mapa económico de Asia Central cambia a ritmo acelerado. Kazajistán, tradicionalmente asociado al petróleo y al uranio, ha dado un giro estratégico tras la prohibición de la minería de bitcoin en China.

El país acoge actualmente entre el 13% y el 27% de la minería global de bitcoin, según diversas fuentes, lo que lo posiciona como segundo epicentro mundial en este sector, sólo por detrás de Estados Unidos.

El atractivo principal reside en los bajos costes energéticos y una regulación favorable que ha permitido el desarrollo de un mercado abierto y competitivo.

El lanzamiento del primer ETF spot de Bitcoin en Asia Central ha reforzado la imagen del país como destino confiable para inversores digitales.

Esta apuesta por blockchain y activos digitales está estrechamente ligada al objetivo gubernamental de modernizar la economía y atraer inversión extranjera, que podría superar los 15.700 millones de dólares en 2024 según estimaciones sectoriales.

Impacto sobre la infraestructura energética

Sin embargo, el auge de la criptominería no es gratuito. Las granjas de minado consumen alrededor del 19% de toda la electricidad nacional, una cifra que ha desatado serias preocupaciones sobre el déficit energético y las emisiones contaminantes. El consumo anual ronda los 18.572 gigavatios-hora, con una huella de carbono muy superior a otros países mineros.

El gobierno kazajo responde con medidas concretas:

Cooperación con Rosatom y la Corporación Nacional Nuclear China para construir dos plantas nucleares.

y la Corporación Nacional Nuclear China para construir dos plantas nucleares. Estrategia “70/30”, donde inversores extranjeros financian mejoras en plantas térmicas, destinando el 70% a la red nacional y el 30% a mineros.

Impulso al uso del gas asociado del petróleo para alimentar centros de datos, reduciendo emisiones y generando nuevos ingresos.

Además, se han endurecido las tarifas eléctricas y los impuestos específicos para mineros, aunque su aplicación sigue siendo desigual. El objetivo oficial es equilibrar crecimiento tecnológico con sostenibilidad energética y medioambiental.

CryptoCity y reservas estatales: innovación regulatoria

La visión kazaja va más allá del mero minado. En mayo de este año, el Banco Nacional propuso reglamentar estrictamente el mercado cripto, incluyendo una moneda virtual estatal y una reserva nacional de criptomonedas financiada por activos incautados y actividades mineras estatales. El presidente Tokayev anunció el proyecto piloto CryptoCity, una zona donde se experimenta con pagos cripto regulados y soluciones blockchain avanzadas.

CryptoCity aspira a ser un laboratorio vivo para políticas innovadoras:

Regulación clara y segura para criptoactivos.

Promoción del empleo en sectores tecnológicos avanzados.

Modernización financiera e inclusión digital.

Esta estrategia persigue atraer inversiones significativas y posicionar al país como hub cripto regional. A día de hoy, las reformas han disparado el comercio cripto en el Centro Financiero Internacional de Astaná: más de 1.400 millones de dólares negociados en 2024 frente a 324 millones en 2023.

Predicciones económicas: oportunidades e incertidumbres

La minería cripto ha generado ingresos fiscales relevantes (más de 34 millones de dólares en tres años), pero también riesgos reputacionales y regulatorios crecientes por las emisiones contaminantes. El futuro dependerá del éxito en modernizar la red eléctrica, migrar hacia fuentes limpias y mantener la competitividad fiscal.

Los inversores deben vigilar:

La evolución normativa local e internacional sobre emisiones.

El desarrollo real de infraestructuras energéticas sostenibles.

La capacidad del país para regular un mercado digital aún volátil.

Si Kazajistán logra consolidar su modelo regulatorio e impulsar una transición energética efectiva, seguirá captando capital extranjero e integrándose en la economía digital global. En caso contrario, los riesgos reputacionales podrían limitar su atractivo.

IBEX 35: análisis financiero y proyecciones

En paralelo al dinamismo asiático, el IBEX 35 muestra fortaleza sostenida en un entorno global marcado por volatilidad. Tras superar los 15.200 puntos por primera vez desde 2007 este agosto, el índice español se beneficia del optimismo por recortes de tipos en EE.UU., buenos resultados empresariales (especialmente banca e infraestructuras), y expectativas positivas sobre reactivación económica nacional.

Los datos clave:

Avance desde los 14.800 puntos a finales de julio hasta cerca de los 15.300 puntos tras jornadas alcistas continuadas.

Proyección media para cierre anual: +12%, con escenario favorable hasta +16% si se relaja la fiscalidad energética y bancaria; escenario adverso -2% ante mayor inestabilidad política o decepción empresarial.

El Banco de España eleva previsión PIB hasta +1,9% apoyado por turismo, sector exterior y empleo extranjero; consumo privado e inversión empresarial siguen siendo áreas críticas a vigilar.

Los factores globales también influyen: la Reserva Federal ya inicia bajadas progresivas de tipos, lo que facilita financiación empresarial. El BCE podría adoptar un enfoque más prudente, limitando parte del estímulo europeo.

Recomendaciones concretas para inversores

Para quienes buscan oportunidades:

En Kazajistán: vigilar avances regulatorios y proyectos energéticos antes de invertir masivamente en sectores cripto o tecnológicos; priorizar empresas con estrategias claras hacia sostenibilidad.

En España: aprovechar impulso financiero actual del IBEX 35 pero con cautela ante posibles consolidaciones técnicas; diversificar hacia valores sólidos (banca líder, energéticas estables) sin perder vista del contexto internacional.

La clave está en combinar análisis macroeconómico riguroso con atención permanente a políticas regulatorias locales e internacionales.

Kazajistán avanza decidido hacia la economía digital global; España consolida su recuperación bursátil en medio de incertidumbres controladas. Dos modelos diferentes, ambos llenos de retos para inversores atentos al cambio.