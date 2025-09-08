El Príncipe de la Libélula japonés: ¿el último emperador de la monarquía más antigua del mundo?

En el corazón de Tokio, los fastos de la mayoría de edad de Su Alteza Imperial el Príncipe Hisahito han devuelto a la agenda pública una pregunta incómoda: ¿será este joven de 19 años, apodado ya el “príncipe de la libélula”, el último emperador de la monarquía más antigua del mundo?

La ceremonia, celebrada en el Palacio Imperial y plagada de rituales ancestrales, marcó no solo el inicio de su vida adulta, sino también el comienzo de un debate nacional sobre el futuro de la Casa Imperial japonesa.

Hisahito es el único hijo varón de Crown Prince Akishino y el sobrino del actual emperador, Naruhito.

Tras la entrega de una corona de seda negra y laca, el príncipe agradeció solemnemente el gesto y expresó su voluntad de “cumplir con sus deberes, siendo consciente de sus responsabilidades como adulto de la familia imperial”.

Es el primer príncipe en 40 años que celebra la ceremonia de mayoría de edad, retrasada un año para que pudiera concentrarse en sus exámenes universitarios.

La monarquía japonesa se enfrenta a una crisis inédita. La ley de 1947, que solo permite la sucesión masculina, ha reducido la lista de herederos a un mínimo histórico: tras Hisahito, no hay más varones jóvenes en la familia imperial. La única hija del emperador, Princess Aiko, está excluida del trono por su género, a pesar de que la opinión pública japonesa respalda mayoritariamente la posibilidad de una emperatriz.

De los 16 miembros adultos de la familia imperial, solo Akishino y Hisahito representan la continuidad masculina. El siguiente en la línea, Prince Hitachi, tiene 89 años y no se le considera un candidato realista para el trono.

Este vacío generacional amenaza con romper la llamada línea ininterrumpida de 2.600 años, según la leyenda, que da sentido de identidad a la nación japonesa. Desde el siglo XIX, la ley impide que las mujeres asciendan al trono o mantengan su estatus si se casan con plebeyos, una norma que ha dejado a la institución al borde del colapso sucesorio.

Más allá de los rigores de la etiqueta imperial, Hisahito destaca por su singularidad. Estudia biología en la Universidad de Tsukuba y ha coescrito un estudio sobre insectos en los jardines de su residencia de Akasaka. Su pasión por las libélulas no es solo un hobby: quiere proteger las poblaciones de insectos en áreas urbanas y, según sus propias palabras, “explorar maneras de preservar la biodiversidad”. De ahí viene su apodo de príncipe de la libélula.

Pero no es el único hobby que tiene, también cultiva tomates y arroz dentro del recinto imperial, sumándose a una tradición familiar de respeto por la naturaleza.

Ritos, símbolos y la mirada de la sociedad

Los rituales de la mayoría de edad de Hisahito incluyeron desde la entrega de la corona hasta visitas a los santuarios de Ise y a la tumba del legendario primer emperador Jinmu, gestos cargados de simbolismo y tradición. El joven príncipe también fue recibido en audiencia por el primer ministro y otros dignatarios, y celebró un banquete familiar, siguiendo una liturgia que no se alteraba desde hace siglos.

Sin embargo, la imagen de Hisahito montado en una carroza, vestido con ropajes tradicionales y rodeado de una familia cada vez más reducida, resume la paradoja de una institución que, para seguir viva, tendrá que reinventarse o aceptar su extinción.

El destino del príncipe de la libélula y de la monarquía más antigua del mundo sigue abierto, suspendido entre la historia y la urgencia del cambio.

Un futuro incierto para la monarquía más antigua

La continuidad de la monarquía japonesa está en entredicho. Los expertos advierten que la supervivencia de la institución depende de una reforma legal que permita la sucesión femenina o la reincorporación de ramas colaterales masculinas, propuestas que hasta ahora han sido bloqueadas por sectores conservadores.

En 2005, un panel gubernamental recomendó que el trono pasara al hijo mayor, independientemente de su género, pero la llegada al mundo de Hisahito paralizó el debate.

Sus hermanas, Princess Kako y la ex princesa Mako, han vivido bajo el escrutinio mediático, y esta última perdió su estatus al casarse con un plebeyo y sufrió acoso mediático hasta el punto de ser diagnosticada con estrés postraumático

En tono social, el envejecimiento de la población y la baja natalidad en Japón agravan el problema, reflejando en la familia imperial la crisis demográfica nacional. La presión social por una monarquía más inclusiva se enfrenta a la resistencia de quienes ven la sucesión masculina como garantía de la continuidad nacional.