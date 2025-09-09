Muere a los 43 años Juan Ortelli, director de Rolling Stone Argentina y voz esencial del periodismo musical

La noticia del fallecimiento de Juan Ortelli ha sacudido este lunes a la comunidad musical y periodística argentina.

A los 43 años, el exdirector de Rolling Stone Argentina y figura clave en la difusión del hip hop y el freestyle en español fue hallado sin vida en su domicilio, según confirmaron familiares y colegas en redes sociales.

La causa de su muerte se ha atribuido a causas naturales, aunque se espera la realización de una autopsia que determine con precisión los motivos del deceso.

Ortelli deja tras de sí una obra que trascendió fronteras y géneros, marcada por su visión innovadora y su pasión por el periodismo musical.

La familia pidió honrar su legado con oraciones y recuerdos, subrayando la influencia personal y profesional que ejerció sobre quienes compartieron con él escenarios, redacciones y proyectos.

Un cronista apasionado de la música urbana

Nacido en San Rafael, Mendoza, el 5 de julio de 1982 (algunas fuentes indican 1981), Ortelli se trasladó a Buenos Aires a los veinte años y rápidamente se incorporó como colaborador freelance a Rolling Stone. Su primera gran crónica, publicada en 2004, exploró el entonces incipiente fenómeno de las batallas de rap callejeras: un universo que acabaría convirtiéndose en el eje central de su carrera.

Dotado de una prosa directa y visceral, Ortelli fue reconocido por colegas como Pablo Plotkin por sus “artículos llenos de datos, emoción y movimiento”. Dirigió Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, cargo al que accedió antes de los treinta años. Bajo su liderazgo, la revista mantuvo su impronta crítica en tiempos de transformación digital e industria cambiante.

Impulsor del rap y el freestyle en español

Ortelli no solo narró la evolución del rap competitivo; fue protagonista activo en su profesionalización. Se desempeñó como jurado en competencias emblemáticas como El Quinto Escalón, BDLG y la Freestyle Master Series (FMS) Argentina. Su presencia en estos escenarios legitimó el movimiento ante públicos masivos y consolidó puentes entre generaciones de artistas.

Su libro “Réplica”, previsto para publicación a finales de este año, repasa la historia de las batallas de freestyle en español. Este proyecto refleja su obsesión reciente: documentar la diáspora musical del rap hispano desde una perspectiva periodística rigurosa pero cercana.

Además, Ortelli colaboró con podcasts para Red Bull, escribió guiones para Vice y fue cazatalentos para Ligabazooka. Estas facetas ampliaron su influencia más allá del papel impreso, llevándolo al terreno audiovisual y digital donde continuó descubriendo nuevas voces urbanas.

Testimonios que trazan un legado

Las muestras públicas de afecto se multiplicaron tras conocerse la noticia. Pablo Plotkin lo definió como “un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”. El freestyler Papo expresó: “Te vamos a extrañar por siempre Juan, gracias por tanto, espero nos acompañes desde el otro lado y te hagas presente en cada escenario”.

El periodista chileno B Side escribió: “Para los comunicadores ese referente era Juan Ortelli. Todos queríamos llegar a ser el 1% de lo que fue”. Estos mensajes revelan el respeto transversal que cosechó entre músicos, colegas y seguidores.

Impacto duradero en la prensa musical

Ortelli fue una figura pionera en dar visibilidad mediática al rap argentino. Sus notas anticiparon fenómenos como Red Bull Batalla o Halabalusa cuando todavía eran expresiones marginales. Convirtió Rolling Stone en plataforma abierta a nuevas tendencias musicales sin perder rigor ni profundidad.

En sus años como director produjo más de 25 portadas memorables; sus entrevistas con figuras nacionales e internacionales marcaron hitos en la crónica cultural argentina. Su legado perdura no solo en textos publicados sino también en el empuje dado a jóvenes talentos que hoy lideran el género urbano.

Actos conmemorativos

Tras la confirmación del fallecimiento, diversas entidades vinculadas al periodismo musical y la cultura hip hop han anunciado homenajes virtuales. La familia invitó a quienes compartieron proyectos con Ortelli a recordar su vida mediante mensajes públicos y oraciones. Se prevé un acto conmemorativo abierto donde colegas relatarán anécdotas y lecturas de sus textos más emblemáticos.

Datos biográficos esenciales

Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1982 (algunas fuentes citan 1981)

(algunas fuentes citan 1981) Lugar: San Rafael, Mendoza

Educación: Licenciado en Periodismo por TEA (Buenos Aires)

Carrera: Comenzó como freelance en Rolling Stone Argentina (2004) Director editorial (2013-2018) Colaborador habitual para La Nación

Obras destacadas: Crónicas sobre rap argentino Libro “Réplica” sobre batallas de freestyle hispano

Premios y reconocimientos: Referente indiscutible del periodismo musical latinoamericano Jurado oficial FMS Argentina, El Quinto Escalón, BDLG

Información familiar: Hermano mayor comunicó públicamente el fallecimiento Familia solicita oraciones y homenajes íntimos



En cada escena urbana que hoy vibra con nuevos talentos resuena aún el eco del trabajo apasionado e incansable de Juan Ortelli, quien supo convertir las calles en crónicas vivas y las revistas en espacios abiertos al pulso contemporáneo. Su legado seguirá inspirando a quienes creen que contar historias puede transformar realidades.