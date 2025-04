Las 10 mejores canciones de la Historia

¿Quién no ha cantado a gritos un estribillo de Queen o se ha emocionado con la letra de John Lennon?

Si la música es el lenguaje universal, las canciones que figuran en este ranking son auténticos dialectos que han traspasado fronteras, décadas y géneros.

Hacer una lista de las “mejores canciones de la historia” parece tan arriesgado como intentar elegir la tapa favorita en una boda: nunca llueve a gusto de todos.

Sin embargo, existen ciertos temas que han logrado algo que pocos pueden presumir: unir generaciones, romper récords y dejar huella en la cultura pop mundial.

En los últimos años, la tendencia en los rankings musicales ha sido apostar por clásicos atemporales.

La tecnología y el auge del streaming han permitido democratizar el acceso a la música y revivir auténticas joyas. Así, mientras TikTok resucita hits olvidados y Spotify revaloriza discografías completas, las grandes listas internacionales —Rolling Stone, BBC, Apple Music— siguen coincidiendo en sus favoritos. La receta infalible: impacto cultural, calidad artística, innovación sonora y una pizca de nostalgia.

¿Cómo se mide “la mejor canción”?

Los criterios han ido variando con el tiempo. Si antes reinaban las ventas físicas y las emisiones en radio, ahora cuentan también los streams, las versiones reinterpretadas, el uso en películas y anuncios o su presencia en momentos históricos. No obstante, hay factores invariables:

Influencia cultural: Capacidad para cambiar estilos o definir épocas.

Capacidad para cambiar estilos o definir épocas. Éxito comercial: Ventas millonarias o cifras astronómicas en plataformas digitales.

Ventas millonarias o cifras astronómicas en plataformas digitales. Permanencia: Que sigan sonando décadas después de su lanzamiento.

Que sigan sonando décadas después de su lanzamiento. Innovación: Revolucionar géneros o introducir sonidos nuevos.

A continuación, presentamos los diez temas que copan todos los rankings serios en 2025. No importa si eres fan del rock clásico, el pop ochentero o el grunge noventero; aquí hay para todos los gustos y muchas anécdotas.

Las 10 mejores canciones de la Historia

Puesto Canción Artista/Banda Año Motivo clave 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 Obra maestra sin igual e himno intergeneracional 2 Like a Rolling Stone Bob Dylan 1965 Revolucionó la música popular y la narrativa 3 Imagine John Lennon 1971 Símbolo global de paz y esperanza 4 Hey Jude The Beatles 1968 Balada universal con estribillo inolvidable 5 Stairway to Heaven Led Zeppelin 1971 Sello inconfundible del rock progresivo 6 Smells Like Teen Spirit Nirvana 1991 Himno generacional del grunge y los noventa 7 (I Can’t Get No) Satisfaction The Rolling Stones 1965 Riff legendario e icono del rock 8 Billie Jean Michael Jackson 1982 Pop reinventado y base para el videoclip moderno 9 Respect Aretha Franklin 1967 Emblema del soul y la reivindicación femenina 10 Hotel California Eagles 1976 Letra misteriosa y melodía imposible de olvidar

¿Por qué estas canciones?

Bohemian Rhapsody encabeza prácticamente todos los listados desde hace décadas. Su mezcla única de ópera, rock y balada sigue siendo insuperable: seis minutos sin estribillo repetido que han fascinado tanto a críticos como a públicos masivos. En segundo lugar, Like a Rolling Stone cambió para siempre lo que era posible hacer con una canción popular: letras poéticas, sonido crudo e impacto social.

Imagine, por su parte, se ha convertido en el himno pacifista por excelencia; una melodía sencilla pero universal que cada año suma nuevas generaciones a sus seguidores. Si hablamos de baladas inmortales, pocos pueden competir con Hey Jude, capaz de emocionar incluso tras miles de escuchas.

En cuanto al rock puro y duro, Stairway to Heaven ha sido durante años la referencia del género progresivo; mientras que Smells Like Teen Spirit puso patas arriba la música comercial en los noventa e inauguró el reinado del grunge. Por su parte, (I Can’t Get No) Satisfaction sigue siendo uno de los riffs más reconocibles del planeta, mientras que Billie Jean marcó un antes y un después tanto en la producción musical como en la cultura visual del pop.

Si buscamos himnos reivindicativos, Respect no solo consagró a Aretha Franklin sino que se transformó en estandarte feminista y social. Finalmente, Hotel California se cuela por méritos propios: su letra críptica, solos de guitarra épicos y atmósfera envolvente han fascinado durante casi medio siglo.

El peso de los clásicos frente a las nuevas tendencias

Resulta llamativo que, pese a la avalancha constante de nuevos lanzamientos cada año —y al auge meteórico de géneros urbanos— ninguna canción posterior al siglo XX logra colarse entre las primeras posiciones del ranking global. Esto habla tanto del poder icónico de estos temas como de su capacidad para superar modas pasajeras.

La tecnología ha ampliado el alcance de estos hits: son sampleados por artistas actuales, se usan en campañas virales o aparecen en plataformas como TikTok reinventados para nuevos públicos. Así logran mantenerse frescos sin perder su esencia original.

Un dato curioso: varias bandas repiten presencia tanto con canciones como con álbumes enteros. Los Beatles siguen generando debates apasionados sobre cuál es su mejor tema —aunque “Hey Jude” suele imponerse— mientras Queen copa playlists gracias al efecto renovador del cine (“Bohemian Rhapsody” fue redescubierta tras el biopic).

¿Quién se quedó fuera?

Las listas siempre dejan fuera joyas indiscutibles. Temas como “Johnny B. Goode” (Chuck Berry), “What’s Going On” (Marvin Gaye) o “Good Vibrations” (The Beach Boys) aparecen habitualmente entre los veinte primeros puestos según distintas publicaciones especializadas, demostrando que cualquier ranking será incompleto… ¡y seguirá alimentando debates eternos!

Lo que está claro es que estos diez temas han trascendido modas y generaciones. Son patrimonio musical colectivo: suenan igual en una boda que en un estadio o una manifestación social. Y aunque nuevas tendencias puedan surgir cada año —reggaetón mediante— lo más probable es que dentro de otras dos décadas sigamos coreando sus estribillos como si fuera la primera vez.

¿Y tú? ¿Cuál añadirías al ranking?