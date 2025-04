El lujo de desconectarse: ¿Por qué Elton John, Ed Sheeran y Sarah Jessica Parker han renunciado al móvil?

En un mundo donde la hiperconectividad parece la norma, algunas celebridades han decidido tomar un camino distinto. Elton John, Ed Sheeran y Sarah Jessica Parker son ejemplos de figuras públicas que han optado por decir adiós a los teléfonos móviles inteligentes.

Lejos de ser una decisión impulsiva, esta tendencia refleja preocupaciones sobre salud mental, adicción tecnológica y el deseo de recuperar un estilo de vida más simple y menos intrusivo.

Los teléfonos inteligentes, aunque esenciales para muchos, también han demostrado tener efectos negativos.

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018, el uso prolongado de estos dispositivos puede provocar cansancio visual, problemas de concentración y un impacto negativo en la salud mental. Además, las aplicaciones como las redes sociales tienen un efecto adictivo que contribuye a problemas como ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en adolescentes.

Ante este panorama, algunos famosos han optado por abandonar sus smartphones. En su lugar, recurren a dispositivos más básicos o incluso prescinden completamente del móvil. Para figuras como Elton John o Sarah Jessica Parker, esta decisión no solo les permite escapar del estrés digital, sino también priorizar su bienestar emocional y la calidad de sus interacciones personales.

Elton John: tecnófobo confeso

El legendario cantante británico Elton John, conocido tanto por su música como por su estilo extravagante, confesó hace años en una entrevista con Jimmy Kimmel que es un «tecnófobo». Declaró con humor que nadie puede hackearle porque simplemente no tiene teléfono móvil. Sin embargo, utiliza una tablet para comunicarse con sus hijos a través de Skype cuando está lejos de casa. Esta decisión no ha sido un obstáculo para su carrera; al contrario, recientemente alcanzó su décimo número uno en Reino Unido junto a Brandi Carlile con el álbum Who Believes in Angels?. A sus 78 años, demuestra que no necesita un smartphone para mantenerse relevante en la industria musical.

Ed Sheeran: salud mental ante todo

El cantautor británico Ed Sheeran tomó una decisión similar en 2015 debido al impacto negativo que el teléfono tenía en su vida personal. «Me sentía realmente agobiado y triste», confesó en una entrevista. Al deshacerse del dispositivo, experimentó una mejora notable en su bienestar emocional y disfrutó más los momentos con sus seres queridos sin interrupciones constantes. Actualmente gestiona sus comunicaciones a través de un ordenador, lo que le permite establecer límites claros entre su vida personal y profesional.

Sarah Jessica Parker: simplicidad en medio del caos

Aunque interpretó a la obsesionada por la tecnología Carrie Bradshaw en Sex and the City, Sarah Jessica Parker ha evitado los smartphones desde 2013. Prefiere usar una Blackberry para gestionar correos electrónicos discretamente durante las grabaciones sin tener que lidiar con llamadas o notificaciones constantes. Esta elección refleja su deseo de equilibrar las demandas laborales con una vida menos dependiente de la tecnología moderna.

¿Un lujo o una necesidad?

Para muchas personas, renunciar a un smartphone puede parecer imposible debido a las exigencias laborales o familiares. Sin embargo, para quienes pueden permitírselo, esta desconexión se ha convertido en un verdadero lujo. Las celebridades mencionadas destacan cómo este cambio les ha permitido recuperar tiempo para sí mismos y reducir el estrés asociado con las redes sociales y las notificaciones incesantes.

La tendencia no se limita al mundo del espectáculo. Figuras públicas como el presidente chileno Gabriel Boric también han optado por dispositivos más básicos para evitar distracciones digitales excesivas. Esto pone de manifiesto una creciente conciencia sobre el impacto del uso excesivo de la tecnología en nuestra salud mental.

El lado oscuro de la conectividad constante

Los expertos advierten sobre los peligros del uso excesivo del móvil. Según Jaime Silva, director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, la dependencia tecnológica puede generar síntomas como ansiedad y estrés debido a las constantes notificaciones y el miedo a estar desconectado (conocido como FOMO, fear of missing out). Reducir el uso del teléfono o cambiar a dispositivos más simples puede ser una forma efectiva de mitigar estos efectos.

¿Estamos ante un cambio cultural?

La decisión de estas personalidades podría inspirar a otros a replantearse su relación con la tecnología. Aunque no todos pueden permitirse abandonar sus smartphones por completo, pequeñas acciones como limitar el tiempo frente a la pantalla o desactivar notificaciones innecesarias podrían marcar una diferencia significativa.

En última instancia, la desconexión no significa rechazar la tecnología por completo, sino aprender a usarla conscientemente para mejorar nuestra calidad de vida. Como demuestran Elton John, Ed Sheeran y Sarah Jessica Parker, dar prioridad al bienestar personal puede ser más valioso que cualquier notificación pendiente.