Fallece Jane Goodall a los 91 años: la voz que humanizó a los chimpancés y elevó la conciencia global

La noticia llegó como un jarro de agua fría en la mañana del miércoles 1 de octubre de 2025. Jane Goodall, la mujer que revolucionó la conexión entre los seres humanos y los grandes simios, falleció a los 91 años en California. Su muerte se produjo mientras se encontraba en una gira de conferencias que reflejaba su inquebrantable dedicación a la divulgación, manteniéndola activa hasta el último momento. Las causas del fallecimiento fueron naturales, según comunicó el Instituto Jane Goodall, la organización que fundó en 1977 y que hoy sigue cuidando su legado en todos los rincones del mundo.

Originaria de Londres y criada en Bournemouth, Goodall no tomó el camino convencional en el ámbito académico. Con solo 26 años y sin una formación científica formal, se aventuró hasta Tanzania para observar a los chimpancés salvajes. Aquella joven británica, armada únicamente con cuadernos, prismáticos y una determinación inquebrantable, protagonizó una revolución silenciosa en el ámbito científico: alteró para siempre la forma de estudiar —y entender— a los animales no humanos.

La revolución de Gombe y la mirada empática

El Parque Nacional de Gombe Stream, ubicado en Tanzania, se convirtió en su laboratorio y hogar durante varias décadas. Allí, Goodall demostró que los chimpancés no solo fabrican y utilizan herramientas, sino que también poseen personalidades complejas, relaciones sociales profundas y una vida emocional rica, similar a la humana. Su método, basado en una observación cuidadosa y un respeto absoluto por la individualidad de cada animal, desafió las normas tradicionales de la primatología e introdujo una nueva ética científica.

Los nombres de Flo, David Greybeard, Fifi y otros chimpancés que Goodall estudió se han grabado en la historia como los primeros individuos no humanos tratados con dignidad y singularidad dentro del ámbito científico. La etóloga británica consiguió que millones de personas comenzaran a ver a estos grandes simios no solo como objetos de estudio, sino como seres con derechos y emociones.

“Hasta que no tengamos paz y armonía con el medio ambiente, nunca viviremos en un mundo pacífico”, solía afirmar Goodall, resumiendo así una filosofía vital que impregnó toda su obra y activismo.

Divulgadora global y activista incansable

A partir de los años ochenta, Goodall decidió dejar atrás el trabajo de campo diario para enfocarse en la educación ambiental y la defensa internacional de la biodiversidad. Fundó el Instituto Jane Goodall, una red global dedicada a la investigación, conservación y sensibilización. Además, fue nombrada Mensajera de la Paz por las Naciones Unidas en 2002. Su agenda estaba siempre repleta de conferencias, encuentros con jóvenes y campañas por los derechos animales así como por la protección de ecosistemas amenazados.

Su voz tranquila pero firme resonó en las principales plataformas del mundo. Abogó por empatía hacia los animales y responsabilidad hacia las futuras generaciones. Recibió doctorados honorarios por más de cuarenta universidades junto con premios internacionales como la Medalla Hubbard de National Geographic Society o el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Legado científico y humano

El impacto de Goodall trasciende sus descubrimientos sobre comportamiento animal. Transformó la ciencia en un instrumento para el cambio social al despertar una conciencia ecológica global e impulsando una visión sobre la naturaleza donde compasión y conocimiento van juntos. Su trabajo ha inspirado a generaciones enteras: científicos, activistas, educadores e individuos comprometidos con el bienestar del planeta.

Entre sus obras más reconocidas destacan “En la senda del hombre” (1971), “A través de la ventana” (1990) y “El libro de la esperanza” (2021), además de numerosos artículos científicos y colaboraciones audiovisuales que le dieron fama mundial gracias a producciones como las documentales de National Geographic.

Su activismo también se manifestó a través del programa Roots & Shoots, que fomenta el liderazgo juvenil para cuidar el medio ambiente; iniciativa presente hoy en más de cien países.

Reacciones y homenaje mundial

La noticia sobre su fallecimiento ha provocado una avalancha de homenajes alrededor del planeta. Como expresaron sus colaboradores: “Sus descubrimientos transformaron la ciencia. Fue una defensora incansable del cuidado y restauración del entorno natural”. Numerosos científicos e influyentes han recordado su “mirada empática” así como su habilidad para conectar ciencia con sociedad. El secretario general de Naciones Unidas resaltó su papel como “voz para quienes no tienen voz”, destacando su integridad ética dentro del ámbito investigativo.

El Instituto Jane Goodall ha anunciado actos conmemorativos programados en diferentes ciudades; entre ellos destacan una ceremonia principal en el Reino Unido así como una jornada abierta al público en el Parque Nacional Gombe donde se esparcirán parte de sus cenizas. Las redes sociales han estallado con mensajes agradecidos junto con relatos personales sobre aquellos inspirados por ella para dedicarse al estudio y defensa del medioambiente.

Biografía y principales hitos

Fecha y lugar de nacimiento: 3 de abril de 1934, Londres, Reino Unido.

3 de abril de 1934, Londres, Reino Unido. Educación: Comenzó estudios por correspondencia antes trabajar como secretaria; posteriormente obtuvo un doctorado en etología por la Universidad de Cambridge siendo admitida sin título universitario previo.

Comenzó estudios por correspondencia antes trabajar como secretaria; posteriormente obtuvo un doctorado en etología por la Universidad de Cambridge siendo admitida sin título universitario previo. Hitos relevantes: Descubrimiento del uso herramientas complejas por chimpancés entre 1960-1975. Fundación del Instituto Jane Goodall (1977) así como Roots & Shoots (1991). Nombramiento como Mensajera de Paz por Naciones Unidas (2002).

Obras destacadas: Publicaciones fundamentales para divulgación científica. Participación activa en documentales globales.

Premios destacados: Medalla Hubbard (National Geographic Society). Premio Príncipe Asturias Investigación Científica. Medalla Tanzania; Premio Gandhi/King No Violencia; Medalla UNESCO; Premio Templeton; Medalla Stephen Hawking; entre otros. Más de 45 universidades le otorgaron doctorados honorarios.

Información familiar: Hija Mortimer Herbert Goodall y Margaret Joseph; casada con fotógrafo Hugo van Lawick; madre del hijo Hugo Eric Louis.

El vacío dejado por Jane Goodall es enorme. Sin embargo, su legado florece cada día entre aquellos convencidos que un futuro más justo para los animales es igualmente uno mejor para toda humanidad.