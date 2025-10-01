Josema Yuste destroza a los hipócritas Bardem y Almodóvar por no condenar las atrocidades de Hamás

Sin medias tintas.
Josema Yuste, la mitad de ‘Martes y 13‘, pasó por el plató de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) para criticar la doble moral de actores y directores como Javier Bardem y Pedro Almodóvar, amén del cantante Miguel Ríos:
Primero son tres grandes artistas, siempre he dicho que Bardem es un actor de cine maravilloso, Almodóvar es un gran director y Miguel Ríos, ahí está su carrera. Dicho esto, respeto su opinión, pero me gustaría también que toda esta gente, de la misma forma y con la misma contundencia, criticara a Hamás. Me gustaría. Me parecería equilibrado, porque creo que el que empezó prácticamente todo esto fue aquel atentado de octubre terrible, donde mataron, asesinaron, violaron, descuartizaron, destrozaron la vida a 1.200 personas y a 1.200 familias, y siguen hoy en día 50 casi.
Preguntado que por qué no hay tanta condena sobre Putin, el actor y humorista lo tiene claro:
Yo he condenado siempre a Putin, lo digo claramente. Lo que está haciendo es una salvajada. Y lo que está haciendo ahora, intentando también provocar a Europa, es otra locura, ¿no? De un personaje que ahí está, ¿no? Pero bueno, la gente, no lo sé, es muy valiente en unos aspectos y quizás se calla o es más cobarde en otros.
Sobre si él se hubiese callado ciertas críticas o ciertas opiniones, tiene claro que él no lo va a hacer_
No me lo callo, es que no me lo callo. No es que me implique, es que yo soy honesto cuando me preguntan y digo lo que pienso. Porque eso me hace dormir muy tranquilo. O sea, quiero decir, que yo critique a Hamás, que es un grupo terrorista, evidentemente es que lo es, lo es, de la misma forma que Netanyahu, a partir de un momento, se está propasando muchísimo.
Aseguró que en su mundo profesional todo se ha politizado hasta extremos insospechados:
La profesión está muy politizada, demasiado para mi gusto. Yo creo que deberíamos separar lo que es nuestro trabajo, nuestro arte, sea cine, teatro o televisión, me da igual, de la política. Después cada uno, como Estados Unidos, cada uno va a la urna, vota lo que le da la gana, faltaría más. Pero a la hora de trabajar no deberíamos… Yo no lo hago, yo sí que no lo hago. Yo contrato a mis actores y tengo a comunistas, de Izquierda Unida, del PP, tengo de todo. Y he tenido siempre, no pregunto, no pido el carnet a nadie, de nada. Y yo mi impresión es que, por ejemplo, yo tengo la impresión de que a mí en el cine, por ejemplo, no me llama prácticamente nadie por lo que pienso. Es una sensación que me da, igual soy equivocado, pero me da esa sensación, sí.