Caradura sin frontera: Sánchez rebaja su ‘Furor’ antisemita y detiene al barco niñera de la flotilla

Otro cambio de opinión.

Pedro Sánchez, que tan entusiasmado se encontraba con esgrimir la bandera palestina y mandar un barco niñera para cuidar de las charos que van a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, ahora, inopinadamente, se baja, nunca mejor dicho del barco.

Al presidente del Gobierno se le ha rebajado sospechosamente su ‘Furor‘ antisemita y ha ordenado a la fragata que se detenga a 150 millas náuticas y no acompañe a los barcos en la zona de exclusión decretada por Israel.

En un comunicado emitido por Moncloa y recogido por RTVE, se insiste en «recomendar» que la flotilla «no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad», advirtiendo que el buque de salvamento marítimo «tampoco podrá asistir más allá del límite establecido por el ejército israelí».

La posición española llega en plena alerta tras reportes sobre la inminente interceptación militar por fuerzas israelíes, preparados para abordar y hundir algunos de los más de cuarenta barcos de la expedición humanitaria, según confirma la radio pública Kan y varios medios internacionales.

Esta decisión coincide con la declaración de Pedro Sánchez, que el 30 de septiembre de 2025 avaló el plan estadounidense-israelí de recolonización y supervisión militar internacional tutelada por Washington en Gaza.

Sobre este y otros asuntos se hablará en este nuevo programa de ‘24×7‘, el programa que presenta y dirige Alfonso Rojo y que hoy contará este 1 de octubre de 2025 con Pablo Posse, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y el periodista César Sinde.