¡VOX sacaría 74 escaños y Sánchez ganaría las elecciones!

No es una broma.

El PSOE de Pedro Sánchez ganaría las elecciones.

Sí, no nos hemos vuelto locos.

Según el que fuera gurú y mano derecha del actual inquilino de La Moncloa, Iván Redondo, los socialistas ganarían las próximas elecciones generales con 130 escaños, 19 más que un PP que tendría 11.

El gran subidón lo conformaría VOX. Los de Santiago Abascal sacaría 74 parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

No obstante, a pesar del bombazo, lo cierto es que Sánchez se quedaría sin poder revalidar su coalición Frankenstein, ya que la suma de los de VOX y el partido de Alberto Núñez Feijóo llegaría a 185 diputados.

