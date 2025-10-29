Las revistas del corazón del miércoles 29 de octubre de 2025: secretos, lágrimas, cuernos y curiosidades

Las portadas de las revistas del corazon, a 29 de octubre de 2025.

Esta semana, las revistas del corazón sorprenden con las imágenes más esperadas: Eva González y su nuevo novio, Nacho, están viviendo un romance que ya no ocultan ni en las calles de Sevilla.

El reportaje de Lecturas muestra a la presentadora y modelo en momentos de ternura, compartiendo besos y gestos de complicidad, confirmando así la primera relación sentimental conocida de Eva desde su separación de Cayetano Rivera hace tres años.

¿Quién es Nacho? Es un joven directivo del sector hostelero, diez años menor que Eva, que ha decidido establecerse en Sevilla tras haber vivido en el extranjero para estar cerca de ella.

La pareja lleva casi un año saliendo, aunque solo ahora han decidido mostrarse abiertamente al mundo, disfrutando de momentos cotidianos y salidas con amigos.

Nacho es descrito por quienes le rodean como una persona apasionada y muy leal a sus amigos.

Ha trabajado en lugares tan diversos como Andorra, Honduras, Cádiz o Marbella. Su discreción ha sido clave hasta ahora; sin embargo, la relación avanza rápidamente y ambos parecen disfrutar de una vida normal y sin secretos.

Curiosidades sobre la pareja

Nacho es diez años más joven que Eva y, según sus allegados, es el primero que la hace reír tanto en público desde hace un tiempo.

Se conocieron en un evento relacionado con la hostelería en otra provincia; aunque apenas intercambiaron miradas entonces, la chispa surgió al instante.

Han sido vistos compartiendo aperitivos a las puertas del hotel donde trabaja Nacho, en pleno centro de Sevilla, sin preocuparse por ser fotografiados.

Ha vivido en cinco ciudades diferentes en los últimos años; su mudanza a Sevilla fue exclusivamente para estar cerca de Eva.

Las revistas del corazón especulan sobre el futuro del romance, pero el entorno de Eva asegura que esta nueva etapa es “más serena y madura”.

Lydia Lozano: lágrimas y fortaleza ante la adversidad

En otra esquina del kiosco, Lydia Lozano ha conmocionado a los espectadores al romper a llorar durante su aparición en ¡De viernes!. La periodista explicó la razón detrás de su ausencia: su marido Charly ha sido operado de urgencia por un grave problema de espalda. Esta intervención ha sido motivo de meses de preocupación y desgaste emocional para ella.

Entre sollozos, Lydia confesó: “Él se va a poner bien… es que estoy muy cansada. Han sido unos meses muy duros. Menos mal que llegamos a tiempo”. Su naturalidad y sentido del humor no la han abandonado ni en los momentos más difíciles: “Ahora tengo un torero en mi vida porque tiene una cicatriz de 30 centímetros”, bromeaba. La colaboradora relató cómo ha estado al lado de su marido en cada paso del proceso hospitalario, desde cortarle las uñas hasta hablar con las enfermeras. Todo esto demuestra su entrega total y esa hiperactividad que tanto la caracteriza.

Ranking de momentos más emotivos de Lydia Lozano esta semana

La conexión en directo con el plató de ¡De viernes!, donde rompió a llorar explicando la delicada operación de Charly. Las imágenes de Lydia derrumbándose a las puertas del hospital, portada destacada de la revista Semana. Su agradecimiento público a Santi Acosta, quien le ha brindado apoyo diario durante esta crisis. Las bromas sobre la cicatriz de Charly y el “torero” que ahora tiene en casa. El recuerdo doloroso por la pérdida de su madre hace seis meses y cómo ha encontrado refugio en su trabajo.

La princesa Leonor y los focos en los Premios Princesa de Asturias

Sin duda no todo son lágrimas y romances. La aparición de Leonor en los Premios Princesa de Asturias marca una nueva etapa institucional para ella. A punto de cumplir veinte años, ha sido protagonista de una crónica visual detallada en ¡HOLA!, donde se resalta su papel cada vez más activo dentro del ámbito público español. Su presencia se percibe como el inicio de una era más cercana y moderna para la Casa Real, acompañada por gestos cálidos y una imagen renovada.

Lista de curiosidades sobre Leonor en los premios

Lució un vestido diseñado por una creadora española, reafirmando así su apoyo a la moda nacional.

Recibió aplausos entusiastas tanto por parte del público presente como por parte de la prensa internacional gracias a un discurso emotivo y natural.

Durante la ceremonia, se mostró cercana con otros jóvenes premiados, dejando atrás una imagen protocolaria.

Su debut institucional ha sido comparado al inicio similar vivido por otras princesas europeas; esto le sitúa entre las más populares.

Isabel Preysler: confesiones de la reina del papel couché

Las revelaciones hechas por Isabel Preysler han servido como colofón a esta semana cargada de emociones. La socialité comparte detalles exclusivos sobre su vida personal, sus hijos y sus memorias tan esperadas; estas prometen desvelar secretos nunca antes contados. En ¡HOLA! destacan su capacidad para reinventarse así como su particular visión sobre familia, amor y éxito.

Entre las confesiones más sorprendentes de Isabel Preysler están:

“Mis hijos son mi mayor logro; lo demás es secundario”. “Nunca he dejado de soñar; ni siquiera durante los momentos difíciles”. “La discreción ha sido mi mejor aliada; pero ahora es momento de contar mi verdad”. “He aprendido a perdonar y dejar atrás lo pasado”. “Mis memorias serán un regalo para quienes han seguido mi trayectoria durante décadas”.

