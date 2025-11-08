Fallece a los 97 años el nocoreano Kim Yong-nam, gran y enigmático sicario de la dinastía Kim

En la madrugada del martes, el salón Sojang de Pyongyang fue escenario de un momento inusual: Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, colocó una corona de flores sobre el féretro de Kim Yong-nam, quien a sus 97 años se había convertido en el rostro más emblemático del aparato diplomático y parlamentario del país.

La nación, bajo el control estricto de la dinastía Kim durante décadas, se despide así de una figura que logró sobrevivir a purgas implacables, navegando por los altibajos de la política interna y siendo testigo y protagonista de los hitos más importantes de la República Popular Democrática de Corea.

Kim Yong-nam falleció el lunes debido a un fallo multiorgánico relacionado con un cáncer colorrectal, según ha informado la agencia estatal KCNA.

Su muerte representa el cierre de un capítulo en la cúpula norcoreana: ocupó el cargo de jefe de Estado efectivo y presidente de la Asamblea Popular Suprema entre 1998 y 2019, además de ser miembro del Politburó del Partido de los Trabajadores desde 1978.

Su lealtad al régimen y su habilidad para sortear las tormentas políticas le valieron el apodo entre analistas internacionales como “el gran sobreviviente”.

Siete décadas al servicio y en la diplomacia

La trayectoria de Kim Yong-nam dentro del Estado norcoreano es realmente impresionante. Nació en 1928 bajo el dominio colonial japonés, en una familia que los medios oficiales describen como “patriótica y antijaponesa”. Su formación lo llevó desde Pyongyang hasta Moscú. Rápidamente se vinculó a la Escuela Central del Partido y, desde inicios de los años cincuenta, comenzó su carrera en el servicio diplomático, ocupando diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido.

A lo largo de las siguientes décadas, Kim Yong-nam fue testigo del ascenso y consolidación de tres generaciones distintas dentro de la dinastía Kim: sirvió bajo Kim Il-sung, luego bajo su hijo Kim Jong-il y, más recientemente, bajo su nieto Kim Jong-un. A diferencia de muchos otros altos funcionarios que fueron víctimas de purgas a lo largo de los años, él logró avanzar en su carrera hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes y respetados dentro del gobierno. Presidió durante más de veinte años la Asamblea Popular Suprema, lo que lo convirtió en el jefe ceremonial del Estado y en un rostro visible ante la comunidad internacional.

El arquitecto detrás de la diplomacia norcoreana

Aunque el verdadero poder siempre ha residido con el líder supremo, Kim Yong-nam desempeñó un papel crucial en cómo se proyectaba Corea del Norte al exterior. En tiempos donde la tensión reinaba en la península, su figura se volvió indispensable para acercar posturas y disminuir tensiones. Participó activamente en foros internacionales y lideró delegaciones durante momentos clave. Fue quien encabezó la delegación norcoreana durante los Juegos Olímpicos de Invierno, un gesto simbólico que demostró las capacidades diplomáticas del régimen incluso cuando las circunstancias eran adversas.

El ministro surcoreano encargado de Unificación lo definió como “un hombre que contribuyó a la paz en la península coreana, manteniendo siempre dignidad e institucionalidad incluso en tiempos difíciles”. La agencia oficial norcoreana resalta su “carácter modesto, digno e intachable”, así como su “lealtad inquebrantable”. A pesar de sus años avanzados, Kim Yong-nam continuó escribiendo libros para compartir la “orgullosa historia” llena de victorias que caracteriza a su país.

La supervivencia entre purgas

Uno de los aspectos más sorprendentes sobre Kim Yong-nam es su capacidad para mantenerse a flote durante las purgas que han sacudido Corea del Norte en las últimas décadas. Bajo Kim Jong-un, numerosos altos funcionarios han sido destituidos o incluso ejecutados sin previo aviso. No obstante, él logró conservar tanto su puesto como su prestigio al apoyar incondicionalmente a la dinastía Kim sin perder jamás favor alguno dentro del régimen. Los analistas internacionales consideran esta situación como una muestra clara tanto de su habilidad política como también una prueba irrefutable sobre su lealtad.

El último adiós y su legado

El régimen ha anunciado que el funeral estatal tendrá lugar este miércoles, con presencia asegurada por parte de altos funcionarios del Gobierno y del Partido del Trabajo. El ataúd estará expuesto en el salón Sojang mientras que los obituarios oficiales destacan sus “distinguido servicios” a lo largo della historia reciente . Kim Jong-un ha rendido homenaje personalmente ante su féretro, reflejando así el respeto institucional que Kim Yong-nam cosechó hasta sus últimos días.

La sociedad norcoreana dice adiós a una figura que no solo simbolizó continuidad sino también estabilidad en un país plagado por incertidumbres. Su legado perdura tanto en el ámbito diplomático como institucional, dejando huella en una nación acostumbrada al secretismo.

Datos relevantes sobre vida y obra

Fecha y lugar nacimiento: 1928, Corea (bajo ocupación japonesa)

1928, Corea (bajo ocupación japonesa) Formación académica: Estudios realizados entre Pyongyang y Moscú; profesor en Escuela Central del Partido

Estudios realizados entre Pyongyang y Moscú; profesor en Escuela Central del Partido Trayectoria profesional: Ministerio de Asuntos Exteriores Comité Central Partido Trabajadores Miembro Politburó (1978-2019) Canciller y viceprimer ministro Presidente Asamblea Popular Suprema (1998-2019)

Obras destacadas: Liderazgo diplomático durante Guerra Fría y años posteriores Encabezamiento delegaciones internacionales incluyendo Juegos Olímpicos Autor múltiples libros sobre historia República Popular Democrática Corea

Premios: Reconocido por Partido Estado numerosas veces por “fidelidad y honor”

Reconocido por Partido Estado numerosas veces por “fidelidad y honor” Familia: Sin parentesco directo con dinastía Kim aunque fue aliado político clave

La historia vida Kim Yong-nam culmina con un funeral estatal reconociendo sus aportes. Un legado forjado entre sombras pero también bajo luces protocolarias queda ya inscrito como parte esencial dentro crónica norcoreana.