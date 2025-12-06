Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó la arquitectura contemporánea

Frank Gehry, una de las personalidades más influyentes en el ámbito de la arquitectura contemporánea, ha fallecido a los 96 años en su hogar de Santa Mónica, California.

La causa fue una complicación respiratoria que había afectado su salud en los últimos días. Su partida significa el cierre de un capítulo significativo para el diseño arquitectónico, un campo que durante años fue moldeado por su creatividad y su habilidad para reinventar el entorno urbano y cultural.

Nacido en Toronto (Canadá) el 28 de febrero de 1929, Gehry se trasladó a Estados Unidos con su familia en 1947, donde desarrollaría toda su trayectoria profesional.

Se graduó en Arquitectura en 1954 por la Universidad de Baja California y más tarde completó estudios en Urbanismo en Harvard. En 1962 estableció su propio estudio en Los Ángeles, desde donde dejó un inmenso legado que abarca diversas regiones y estilos, pero siempre con un estilo distintivo: la ruptura con las normas tradicionales y la exploración de materiales y formas inusuales.

Su obra es un testimonio de valentía y experimentación.

La transformación de su propia casa en Santa Mónica, donde incorporó un exoesqueleto de metal, vidrio y rejas, se considera un símbolo del movimiento deconstructivista y un ejemplo temprano de su singular lenguaje arquitectónico basado en la fragmentación y la dinámica formal. Inicialmente, esta casa generó controversia entre sus vecinos, pero marcó una ruptura radical con la arquitectura convencional y sentó las bases para sus futuros proyectos.

El reconocimiento internacional llegó con el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. Esta obra no solo transformó el concepto de arquitectura moderna y regeneración urbana sino que también revolucionó Bilbao como destino cultural. Con su revestimiento de titanio y formas sinuosas que parecían desafiar las leyes físicas, este museo consolidó el prestigio global de Gehry e impulsó lo que se conoce como «efecto Guggenheim» al colocarlo en la cúspide del deconstructivismo.

Además del Guggenheim, Gehry dejó tras de sí una serie de edificios emblemáticos como el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, el New World Center en Miami Beach o la Fundación Louis Vuitton en París. En España diseñó también la escultura del Pez Dorado en Barcelona y las bodegas del Marqués de Riscal en Elciego; ambas obras reflejan su capacidad para interactuar con el entorno y desafiar los límites estéticos establecidos.

Su carrera estuvo marcada por numerosos galardones reconocidos a nivel mundial. Entre ellos destacan el Premio Pritzker en 1989 —considerado como el Nobel de la arquitectura—, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes recibido en 2014 y la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Estados Unidos en 2016. A lo largo de su vida acumuló más de cien premios, lo que subraya su impacto e influencia dentro del panorama arquitectónico global.

Colegas y expertos han resaltado su carácter “realista” así como su constante búsqueda por un lenguaje arquitectónico acorde con los tiempos actuales. A pesar de sus años dorados, Gehry continuaba activo trabajando en proyectos para Louis Vuitton y otras iniciativas culturales hasta poco antes de su fallecimiento. Su dedicación a la innovación lo convirtió no solo en un maestro indiscutible sino también en una fuente de inspiración para generaciones enteras de arquitectos.

Los homenajes a su figura aún están por definirse; sin embargo, ya se percibe un profundo pesar entre la comunidad arquitectónica y cultural por la vida dedicada a cambiar nuestra percepción sobre los espacios y las ciudades. Su legado perdurará vivo en cada curva metálica y cada juego lumínico que sus edificaciones evocan.

Datos biográficos y obra

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de febrero de 1929, Toronto, Canadá.

28 de febrero de 1929, Toronto, Canadá. Formación: Arquitectura en la Universidad de Baja California (1954); estudios sobre Urbanismo en Harvard.

Arquitectura en la Universidad de Baja California (1954); estudios sobre Urbanismo en Harvard. Hitos profesionales: Fundador del estudio Frank O. Gehry & Associates en Los Ángeles (1962).

Fundador del estudio Frank O. Gehry & Associates en Los Ángeles (1962). Obras emblemáticas: Museo Guggenheim de Bilbao (1997), Walt Disney Concert Hall (2003), Fundación Louis Vuitton (2014), Museo Vitra (Alemania), New World Center (Miami Beach), Torre Luma (Arlés), Pez Dorado (Barcelona), Bodegas Marqués de Riscal (Elciego).

Museo Guggenheim de Bilbao (1997), Walt Disney Concert Hall (2003), Fundación Louis Vuitton (2014), Museo Vitra (Alemania), New World Center (Miami Beach), Torre Luma (Arlés), Pez Dorado (Barcelona), Bodegas Marqués de Riscal (Elciego). Premios y reconocimientos: Premio Pritzker (1989), Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2014), Medalla Presidencial de la Libertad (2016), más de cien premios internacionales.

Premio Pritzker (1989), Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2014), Medalla Presidencial de la Libertad (2016), más de cien premios internacionales. Vida personal: Pasó gran parte de su vida en Santa Mónica, California; estuvo casado y tuvo dos hijas.

Frank Gehry no solo transformó la arquitectura; también cambió cómo se entrelazan arte e ingeniería al construir espacios habitables, dejando una huella indeleble tanto visual como culturalmente a nivel global.