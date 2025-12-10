  • ESP
El fundador y voz de la banda anunció con valentía la batalla contra el cáncer

Adiós al ‘Jorjón’ de Ilegales: Jorge Martínez, leyenda del rock en español, fallece a los 70 años

Tras más de cuarenta años al frente de una agrupación icónica, Martínez dejó una huella imborrable en la escena musical de habla hispana.

Adiós al 'Jorjón' de Ilegales: Jorge Martínez, leyenda del rock en español, fallece a los 70 años
Jorge Martínez PD.
El mundo del rock en español a pesar de Jorge Martínez, conocido por todos como Jorge Ilegal o Jorjón, fundador y vocalista de Ilegales, quien falleció este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía hospitalizado desde hacía días por un proceso oncológico.

A principios de temporada, la banda comunicó la frenética decisión de suspender de manera indefinida sus conciertos ante el avance de la enfermedad que afectaba a su líder. El mensaje oficial indicaba que Martínez debía someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que obligaba a detener por completo la actividad en directo. En los meses anteriores, Ilegales ya había tenido que cancelar varios recitales, incluido el previsto para el 14 de septiembre en las fiestas de San Mateo de Oviedo. La propia banda subrayó que la medida, “tan difícil como inevitable”, respondía a la necesidad de canalizar toda la energía del artista hacia su recuperación.

Jorge Ilegal, tal como le apodaban sus seguidores, se dirigió al grupo durante más de cuatro décadas, convirtiéndolo en uno de los nombres más emblemáticos del rock en español y manteniéndose activo cuando pocos podían hacerlo. Su filosofía de seguir adelante pese a los años quedó reflejada en las palabras que compartieron en febrero pasado, cuando anunció el lanzamiento de su último proyecto discográfico: el reto de no repetirse y de arriesgar para mantener la chispa creativa.

Desde la discográfica Ataque se ha destacado que Martínez fue una figura de gran fortaleza y que su deseo era vivir plenamente hasta el último momento. Su legado perdura en una discografía que marcó a toda una generación y en la memoria de innumerables seguidores que siguieron sus pasos con pasión y lealtad.

Descansa en paz, Jorge Martínez. Tu voz y tu espíritu rebelde seguirán resonando en cada riff que inspiraste y en cada canción que dejó huella en el corazón del rock iberoamericano.

