El ‘New York Times’ revela la conexión entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein y cómo ella contribuyó a su fortuna

Un bombazo en toda regla.

Ana Obregón conoció a Jeffrey Epstein en 1982 en Nueva York.

Un amigo común los presentó. Él la llevó a dar un paseo en un Rolls-Royce por Manhattan.

Ella se sintió atraída por su carisma, pero solo deseaba una amistad.

En aquel entonces, la actriz española se encontraba inmersa en sus estudios de interpretación.

Tenía 27 años. Epstein intentaba conquistarla con lujos y atenciones.

Viajó hasta Madrid para conocer a sus padres y hermanas, logrando integrarse en su círculo más cercano.

El origen de la fortuna de Epstein

La quiebra de Drysdale Securities lo cambió todo. Esa firma gestionaba inversiones de familias adineradas españolas, entre ellas los Obregón, que perdieron millones en el proceso. Fue entonces cuando contactaron a Epstein para que les ayudara a rastrear su dinero.

Él se presentó como un cazarrecompensas financiero. Gracias a su relación con Ana Obregón, ganó credibilidad rápidamente. Varias familias decidieron contratar sus servicios. Para llevar a cabo la investigación, recurrió a Bob Gold, un antiguo fiscal federal y amigo.

Pasaron más de un año investigando meticulosamente. Revisaron bancos offshore y empresas fantasma hasta que, en 1984, lograron localizar los fondos desaparecidos. Estos se encontraban en una sucursal de un banco canadiense en las Islas Caimán.

Amenazaron al gerente con acciones legales y recuperaron el dinero perdido. Epstein recibió una recompensa generosa, lo que le permitió hacerse millonario por primera vez y marcar el inicio de su imperio financiero.

Aspectos destacados del caso Drysdale : Quiebra ocurrida en 1982. Familias afectadas: Obregón y otras adineradas españolas. Epstein localizó fondos en las Islas Caimán. Recompensa: Millones que lo catapultaron al éxito.

:

The New York Times ha profundizado en esta historia en su investigación, analizando archivos privados, llevando a cabo entrevistas, revisando diarios y cartas, así como contactando a víctimas y conocidos de Epstein para desentrañar las mentiras que rodean su figura.

Celebridades en el radar de Epstein

No es solo Ana Obregón quien aparece relacionada con él; Epstein tenía un patrón claro: buscaba mujeres con dinero o conexiones influyentes. Mientras cortejaba a Obregón, también salía con una modelo sueca, exreina de belleza.

En esa época, Obregón estaba comenzando a destacar como actriz en España. Mantuvo una relación con Miguel Bosé, lo que permitió a Epstein acceder a redes sociales exclusivas. Su vínculo con ella fue crucial para abrirle las puertas al mundo español.

Otras figuras del espectáculo también orbitaban alrededor de su entorno. Políticos y millonarios como Donald Trump o Bill Clinton fueron vistos frecuentando sus fiestas, donde también había mujeres de alta sociedad.

Por otro lado, su socia, Ghislaine Maxwell, se encuentra actualmente encarcelada por pederastia, mientras que Epstein fue acusado de abusos sexuales a menores e incluso llevó chicas a su isla privada en las Islas Vírgenes, inaccesible salvo por jet privado.

La versión de Ana Obregón

Obregón ha negado cualquier romance, afirmando que solo fue una amistad genuina. En su libro publicado en 2012 lo describe como «el hombre perfecto del que nunca me enamoré», señalándolo como su «mejor amigo en Nueva York».

En una entrevista para Vanity Fair en 2021, reveló que rechazó participar en un documental debido al miedo que sentía. También desestimó entrevistas con medios como The Wall Street Journal, aunque ahora aparece mencionada por ‘The New York Times’.

Este martes 16 de diciembre de 2025 habló en el programa Y ahora Sonsoles, expresando: «Me repugna haber sido su amiga». Añadió que «asociar tu nombre al de un depravado es asqueroso» y negó cualquier vínculo económico entre su familia y él.

Citas destacadas de Obregón : «No tuvo nada que ver con el dinero». «Desconozco si mis padres tuvieron relaciones económicas con él». «Ojalá nos hubiera llegado el 10% de su fortuna». «Mi padre trabajó toda su vida; no dependía de Epstein».

:

Ella conoció a un Epstein joven y encantador; sin embargo, tras ver un documental sobre sus abusos en 2014, quedó horrorizada al reconocerlo: «Mira qué guarro», pensó entonces.

El ascenso controvertido de Epstein

Antes de cruzarse con Obregón, Epstein trabajaba en Bear Stearns, donde logró acercarse a figuras influyentes como Ace Greenberg y más tarde gestionó la fortuna de Les Wexner, fundador de Victoria’s Secret.

Sin embargo, utilizó métodos engañosos para enriquecerse rápidamente. Estafó a Michael Stroll por 450.000 dólares mediante un negocio petrolero ficticio e hizo uso indebido de cuentas gastos pertenecientes a mentores; incluso utilizó el nombre del magnate David Rockefeller sin ningún fundamento real.

La suma obtenida por las familias españolas junto con sus estafas lo llevó hacia la riqueza desmedida. Se movió entre las élites sociales construyendo una red global antes de ser arrestado en 2019 y suicidarse mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

The New York Times reconstruye así su trayectoria desde hijo humilde hasta convertirse en magnate financiero; desde una universidad modesta hasta Wall Street; las familias españolas jugaron un papel crucial dentro de esta historia llena de giros inesperados.