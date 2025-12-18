De Marbella a La Riviera: así es Jorge Navalpotro, el ‘interminable’ novio de Victoria de Marichalar

Largo e interminable como un pino.

Así es el muchacho.

La escena podría describir cualquier velada veraniega en Marbella: un grupo de amigos se divierte, suena música a todo volumen y aparecen rostros conocidos del selecto círculo juvenil.

En este entorno, entre la Costa del Sol y Madrid, Victoria de Marichalar y Jorge Navalpotro han coincidido durante años sin que su relación trascendiera más allá de un saludo cordial.

Sin embargo, en los últimos meses el guion ha cambiado: han pasado de ser meros conocidos a una pareja naciente, muy observada pero poco expuesta.

La nieta de Juan Carlos I y el hijo de los dueños de La Riviera se integran casi por inercia en el nuevo ecosistema de las élites juveniles: diversión nocturna, redes sociales, residencias en urbanizaciones exclusivas y veranos en Marbella acompañados por la feria de Sevilla.

Al mismo tiempo, su vínculo nace con una premisa clara: proteger al máximo la privacidad tanto de él como de su familia frente a una prensa que conocen bien.

Jorge, 1,95 metros, baloncesto y negocio familiar

El nuevo interés amoroso de Victoria tiene un perfil muy definido.

Algunos datos relevantes sobre Jorge Navalpotro Simón:

Nacido en Madrid y con 25 años.

Con una altura de 1,95 metros , ha sido jugador de baloncesto tanto en España como en Estados Unidos.

, ha sido tanto en España como en Estados Unidos. Exjugador del Real Canoe en Madrid y también formó parte del equipo de un instituto en Florida, con una trayectoria cercana al profesionalismo.

en Madrid y también formó parte del equipo de un instituto en Florida, con una trayectoria cercana al profesionalismo. Apasionado del deporte, su físico atlético refleja años dedicados al entrenamiento.

Empresario vinculado al ocio nocturno y gestor de una de las salas más icónicas de Madrid: La Riviera.

Su experiencia como jugador explica parte del carácter que quienes lo conocen le atribuyen: disciplina, constancia y una forma particular de abordar el esfuerzo que encaja perfectamente con su papel como heredero en un negocio tan exigente como el del entretenimiento madrileño.

La etapa vivida en Estados Unidos, donde estudió en un instituto mientras jugaba casi a nivel profesional, dejó huella en sus años formativos antes de regresar definitivamente a Madrid para concentrarse en la empresa familiar.

Heredero de La Riviera: del mito de la noche al despacho

El otro gran pilar en la vida de Jorge se encuentra junto al Manzanares.

Su historia familiar se puede resumir en tres nombres clave:

Eulogio Navalpotro , su padre, fallecido hace once años y figura muy respetada dentro del sector empresarial nocturno.

, su padre, fallecido hace once años y figura muy respetada dentro del sector empresarial nocturno. Amparo Simón , su madre, actual viuda y propietaria del negocio que gestiona La Riviera .

, su madre, actual viuda y propietaria del negocio que gestiona . La Riviera, sala emblemática para conciertos y fiestas en Madrid, un referente para varias generaciones.

Después del fallecimiento de Eulogio, Amparo asumió las riendas del negocio en un momento complicado y logró sacarlo adelante hasta que Jorge estuvo listo para involucrarse plenamente. Actualmente ella figura como titular en el Registro Mercantil mientras que él se encarga día a día desde la programación hasta la operativa interna del local.

Varios medios han destacado a Amparo como un modelo a seguir para empresarias que relanzan compañías ante situaciones adversas; a Jorge lo ven como el relevo natural, formado adecuadamente y con un pie firme en el terreno dominado por su generación: ocio, música, redes sociales y clientes jóvenes.

Para Victoria, tener conexión con La Riviera no es algo nuevo:

Ha visitado la sala con frecuencia recientemente.

Se desenvuelve con soltura entre conciertos, fiestas y estrenos.

En este punto se cruzan no solo dos trayectorias personales sino también dos formas distintas de entender el ocio y la exposición pública: ella está acostumbrada a las cámaras; él prefiere moverse entre bambalinas.

Cómo se cruzan sus mundos: Marbella, Madrid y círculos comunes

La pareja no se conoció durante un acto oficial ni evento protocolario; lo hizo dentro del ambiente habitual entre la juventud adinerada:

Veranos disfrutando en Marbella .

. Noches animadas en Madrid .

. Amigos compartidos, fiestas privadas y planes improvisados.

Según su círculo cercano, llevaban años viéndose “mil veces” entre Marbella y Madrid sin que surgiera nada significativo hasta hace aproximadamente dos meses cuando decidieron comenzar a salir juntos con discreción pero firmeza.

Algunos puntos que hoy comparten:

Ambos pasan sus veranos en Marbella frecuentando lugares como Starlite .

. Disfrutan juntos la Feria de Sevilla , donde suelen acudir acompañados por grupos amigos.

, donde suelen acudir acompañados por grupos amigos. Se mueven por urbanizaciones exclusivas como La Finca , situada en Pozuelo de Alarcón; allí Jorge tiene residencia donde ella pasa días junto a él.

, situada en Pozuelo de Alarcón; allí Jorge tiene residencia donde ella pasa días junto a él. Comparten pasión por actividades náuticas y planes al aire libre.

Su rutina diaria ha ido tomando forma según diversas publicaciones: ella visita frecuentemente su casa en Pozuelo; pasan tiempo juntos manteniendo siempre la relación lejos del foco mediático cuando es posible.

Una relación “incipiente” pero seria dentro de la familia real

Los detalles son esenciales aquí.

Las fuentes cercanas a la pareja comentan sobre:

Una relación discreta e incipiente pero que avanza con seriedad.

Un noviazgo que ha ido consolidándose rápidamente.

Ella ya ha conocido a su familia; desde la familia real, están al tanto y “encantados”.

Desde el entorno cercano a Victoria algunos lo definen como el comienzo típico entre jóvenes enamorados; poco ruido público pero una ilusión palpable por ambas partes.

Aspectos clave sobre su situación actual:

Llevan aproximadamente dos meses juntos .

. Hasta ahora no hay confirmación oficial por parte alguna.

No han sido capturados aún en fotos públicas mostrando gestos románticos aunque varios periodistas aseguran que eso cambiará pronto.

En redes sociales intercambian comentarios cariñosos visibles para cualquiera que siga sus perfiles.

El relato público sobre las relaciones sentimentales de Victoria sigue un patrón notable: hombres jóvenes vinculados al éxito empresarial dentro del ámbito social o nocturno. Jorge encaja perfectamente pero presenta una particularidad: su mundo está más ligado al ámbito empresarial y deportivo que al mediático.

Victoria: exposición pública y temor a repetir presiones pasadas

La hija de la infanta Elena ha aprendido por experiencia cómo funciona el foco mediático sobre sus relaciones personales.

Con Borja Moreno Oriol, su anterior pareja llegó incluso a temer que esa presión pudiera afectarles negativamente. Aunque finalmente su ruptura fue resultado más bien personal e influenciada por diferencias vitales entre ambos; esta experiencia dejó marcas profundas.

Ahora junto a Jorge enfrenta preocupaciones diferentes pero claras:

Le inquieta que la atención mediática pueda impactar negativamente tanto en él como en su madre quienes hasta ahora han estado alejados del foco mediático intenso.

Evita hablar sobre su vida privada ante las cámaras.

Esquivó el photocall durante el concierto “Gigantes” organizado por Zapata justo cuando varios programas comenzaban a desvelar detalles sobre su relación.

Su reacción ante preguntas sobre Jorge suele ser silencio o evasión rápida sin confirmar ni desmentir nada concreto. Él mantiene igualmente un perfil bajo: redes sociales abiertas sí, pero sin declaraciones ni gestos evidentes destinados a alimentar rumores o especulaciones.

Un joven empresario rodeado por celebridades

Aunque no es famoso según los estándares tradicionales, Jorge navega dentro del mundo contemporáneo repleto de celebridades:

Dirige una sala emblemática como La Riviera , lugar donde artistas e influencers pasan casi diariamente.

, lugar donde artistas e influencers pasan casi diariamente. Veranea frecuentemente en lugares como Marbella o Ibiza donde convive con familias adineradas así como deportistas o creadores digitales.

Lleva un estilo vital cómodo con coches lujosos y actividades recreativas acordes con las tendencias aspiracionales vistas en Instagram.

Su relación con Victoria lo introduce inesperadamente hacia otro nivel social: el entorno cercano a la Casa Real española, cargado con implicaciones políticas y sociales cada vez más complejas ante cualquier paso dado públicamente. Este salto explica porque ambos han intentado gestionar los tiempos desde el principio; primero consolidar lo privado antesde decidir cómo aceptar si quieren transformarse también ellos mismos material cotidiano para tertulias o clics informativos.

Por ahora queda claro que entre conciertos vividos en La Riviera, días tranquilos pasados juntos en Pozuelo o recuerdos compartidos desde Marbella…

Jorge y Victoria han hallado ese espacio común donde realmente importa vivir lejos del ruido exterior.