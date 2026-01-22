La nueva vida de Ana Polvorosa, ‘Lore’ en ‘Aída’, y por qué no estará en la peli remake

La elección de Ana Polvorosa de no participar en ‘Aída y vuelta’, el remake cinematográfico de la famosa serie de Carmen Machi, Paco León y compañía, ha suscitado un gran revuelo entre sus seguidores y antiguos compañeros.

La actriz, conocida por interpretar a Lore, la hija choni de Aída, ha manifestado que su energía no se encuentra en ese mundo en este momento. «No estoy lista para regresar a este universo, ni a nivel interpretativo ni personal», declaró en diversas entrevistas. Con estas palabras, demuestra respeto tanto por el proyecto como por su propio camino profesional.

Paco León, director y también actor que encarna a Luisma en la serie, ha mostrado comprensión ante su ausencia.

En una conversación con El País, comentó que algunos actores han estado más involucrados en el rodaje, lo cual es evidente en la pantalla.

La película, que combina ficción y realidad, relata el proceso de grabación de un episodio ficticio de Aída. Por su parte, Carmen Machi, la Aída original, ha respaldado a Polvorosa, afirmando: «Me habría dado más pena que hubiera dicho que sí sin querer». El elenco regresa casi en su totalidad: Miren Ibarguren interpretará a Soraya, Eduardo Casanova será Fidel, Pepe Viyuela tomará el papel de Chema, entre otros.

Controversias alrededor del regreso de ‘Aída’

El universo de Aída evoca nostalgia, pero también está rodeado de escándalos y controversias vinculadas a sus celebridades. Adrián Gordillo, conocido como el Mecos, reveló estar enfrentando serios problemas económicos. En ‘El tiempo justo’, confesó que vive con tan solo 3 euros al mes, compartiendo habitación con su hermano. Su vida dio un giro drástico desde los días de éxito en las discotecas hasta caer en un bache tras perder a su madre y rodearse de malas influencias.

Por otro lado, Óscar Reyes, conocido como Machupichu, generó controversia al criticar la decisión de Polvorosa de no participar. Otros compañeros como Eduardo Casanova también han acaparado titulares. Durante los Goya 2020, abogó por más inversión pública para el cine y defendió la cultura antifascista. En relación a la maternidad, reflexionó: «Me pregunto si es razonable traer un hijo al mundo hoy». Incluso mostró apoyo hacia la idea de extinción humana, lo que provocó opiniones divididas.

En cuanto a Polvorosa, decidió no entrar en detalles sobre su negativa al proyecto durante la promoción de ‘La última noche en Tremor’ en Netflix. Prefirió centrar su atención en su carrera actual. Ha destacado recientemente en ‘Silencio. Una vida no tan simple’ y ‘Un hombre de acción’. Su decisión no ha afectado sus relaciones; continúa manteniendo contacto con el grupo y asiste a reuniones.

La trama innovadora de ‘Aída y vuelta’

La película va más allá de ser un simple capítulo extendido. El guion escrito por Paco León y Fer Pérez pone el foco sobre los actores, explorando el desgaste tras 14 temporadas ficticias, con Carmen Machi deseando dejar la serie para embarcarse en nuevos proyectos. Utilizan inteligencia artificial para recrear al personaje de Aída, entrelazando tramas dentro y fuera del ámbito ficticio.

El estreno está programado para el 30 de enero de 2026, seguido de una llegada a Prime Video. El tráiler ya ha alcanzado gran popularidad. Los fans preguntaron rápidamente por la ausencia de Lore, pero como dejó claro desde el principio, para ella «rechazarlo surge desde un lugar vital. Quiero respetarme y escucharme», repitió a Formula TV y El Confidencial.

Carrera actual y vida personal de Ana Polvorosa

Ana Polvorosa está forjando una nueva vida alejada del entorno de Esperanza Sur. Reconoció haber gestionado mal la fama inicial; así lo compartió en El Mundo: «Es complicado convivir con que todo el mundo reconozca tu cara». Ahora selecciona papeles variados; en Netflix brilla con thrillers y dramas que evidencian su versatilidad actoral.

Sus compañeros la consideran como una hermana. Según expresó Casanova, «cualquier decisión que tome será la correcta». La ausencia del personaje de Lore representa un cierre personal para ella. Mientras tanto, los demás miembros del reparto parodian tanto su éxito como sus sombras pasadas. En palabras de Paco León, se busca evitar caer solo en la nostalgia: «Es un examen de conciencia».

Algunas otras figuras destacadas del universo de Aída están lidiando con sus propias controversias. Mientras tanto, Gordillo intenta resurgir con esta película; por su parte, Casanova sigue marcando tendencia con estilismos atrevidos y opiniones contundentes. El regreso promete entrelazar risas del pasado con las realidades actuales que enfrentan estos personajes.

La expectación crece cada día más. La propuesta cinematográfica ‘Aída y vuelta’ promete ofrecer una reflexión sobre la fama, el humor y los cambios que experimentan las personas con el tiempo. Mientras tanto, Polvorosa continúa avanzando por su propio camino, fiel a lo que siente interiormente. Aunque el barrio regresa sin ella, nos recuerda que las vidas evolucionan constantemente.