Sofía Vergara y Owen Wilson protagonizan la campaña del Mundial 2026: “El fútbol se vive en español”

Telemundo aprovechó uno de los escaparates más vistos del planeta, el Super Bowl LX, para presentar su gran apuesta publicitaria de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cadena hispana lanzó un comercial protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara y el actor estadounidense Owen Wilson, quienes protagonizan una historia cargada de humor y guiños culturales que celebran la experiencia de vivir el fútbol en español.

En el spot, que se viralizó a los pocos minutos de su emisión, Vergara asume el papel de mentora lingüística de un entusiasta pero torpe Wilson, decidido a perfeccionar su español antes de debutar como comentarista junto al narrador chileno Luis Omar Tapia. Las escenas combinan comedia y ternura, resaltando la conexión emocional entre el idioma, la afición y la identidad latina.

Para Claudia Chagui, vicepresidenta ejecutiva de NBCUniversal Telemundo Enterprises, la campaña refleja “la pasión y el profundo conocimiento del fútbol” que caracterizan al público hispano. El ejecutivo destacó que el objetivo es “posicionar a Telemundo no solo como la cadena oficial del Mundial, sino como el hogar natural del fútbol contado en nuestro idioma”.

La participación de Vergara y Wilson responde también a un cuidadoso trabajo de casting. Wilson, reconocido por su vínculo con el fútbol y seguidor del club LAFC de la MLS, aporta un toque de autenticidad al personaje del aprendiz futbolero, mientras que Vergara, ícono de la cultura latina en Hollywood, encarna la voz experta y cálida que representa a la audiencia hispana.

“El fútbol no solo se juega, se siente y se narra en español”, afirma Vergara en uno de los momentos más comentados del anuncio, frase que sintetiza el lema esencial de la campaña.

Con este mensaje, Telemundo busca reforzar su papel como símbolo de unidad cultural en un Mundial que por primera vez se disputará en tres países de América del Norte.

La iniciativa inaugura una ambiciosa estrategia promocional que se extenderá en los próximos meses. Además de spots televisivos, la campaña incluye piezas digitales, colaboraciones con creadores de contenido y acciones en ciudades sede como Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto. Telemundo anticipa que será “la cobertura más completa, diversa y bilingüe” en la historia de la cadena.