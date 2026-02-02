Kendrick Lamar brilla en los Grammy 2026 con cinco premios mientras Spielberg alcanza el EGOT

Los Grammy 2026 han consagrado a Kendrick Lamar como el gran triunfador de la noche, llevándose a casa cinco premios.

Entre ellos, destaca Luther junto a SZA, que se llevó el galardón a la grabación del año, y GNX, que fue reconocido como el mejor álbum de rap.

Por su parte, Bad Bunny se hizo con el álbum del año gracias a Debí Tirar Más Fotos, mientras que Billie Eilish brilló al ganar canción del año por Wildflower. Además, el puertorriqueño respondió a los señalamientos en su contra por parte del presidente Donald Trump.

Otra de las grandes ganadoras de la noche fue Lady Gaga que arrasó en la categoría de pop con sus temas Mayhem y Abracadabra.

La ceremonia, que tuvo lugar el 1 de febrero, repartió premios en una amplia gama de géneros musicales.

En la categoría de mejor artista nuevo, Olivia Dean se impuso ante competidores como Katseye, The Marias y Addison Rae. En pop, las artistas Cynthia Erivo y Ariana Grande se llevaron el premio por su colaboración en Defying Gravity, mientras que Lola Young destacó en solista con Messy.

Rankings de ganadores destacados

El palmarés lo lidera Kendrick Lamar, quien suma cinco galardones:

Grabación del año: Luther con SZA

Mejor interpretación de rap melódico: Luther

Mejor canción de rap: TV Off junto a Lefty Gunplay

Mejor álbum de rap: GNX

Participación en mejor interpretación de rap: Chains & Whips con Clipse, Pusha T, Malice y Pharrell Williams

Por su parte, Bad Bunny se lleva dos importantes premios:

Álbum del año: Debí Tirar Más Fotos

Mejor álbum de música urbana: Debí Tirar Más Fotos

En cuanto a Lady Gaga, logró tres distinciones en las categorías de pop y dance:

Mejor álbum vocal pop: Mayhem

Mejor grabación dance pop: Abracadabra

Nominada en varias categorías de canción

Por otro lado, Billie Eilish se lleva un reconocimiento clave:

Canción del año: Wildflower con Finneas O’Connell

Otros ganadores destacados incluyen:

Leon Thomas , quien obtuvo dos Grammy en R&B (Mutt como mejor álbum y Vibes Don’t Lie como mejor interpretación tradicional)

, quien obtuvo dos Grammy en R&B (Mutt como mejor álbum y Vibes Don’t Lie como mejor interpretación tradicional) Amy Allen , reconocida como songwriter del año no clásica

, reconocida como songwriter del año no clásica Cirkut, galardonado como productor del año no clásico

En los géneros rock y alternativo, la banda Turnstile fue premiada por su álbum Never Enough, mientras que The Cure ganó la categoría de mejor interpretación alternativa con su tema Alone. Asimismo, los veteranos de la música industrial, los Nine Inch Nails, lograron el premio a la mejor canción de rock con As Alive as You Need Me to Be. En rock también destacó Yungblud por su interpretación en vivo de Changes (Live From Villa Park).

El R&B también tuvo sus momentos destacados. Así, Kehlani obtuvo su primer Grammy por su actuación en Folded, mientras que Durand Bernarr fue premiado en la categoría progresiva por su trabajo en Bloom. El bluegrass brilló gracias a Billy Strings y su tema Highway Prayers, mientras que Jon Batiste se llevó el premio en americana por su éxito Big Money, y Robert Randolph destacó en blues contemporáneo con su obra Preacher Kids.

Momentos únicos: el EGOT de Spielberg

Un momento memorable fue cuando Steven Spielberg alcanzó el codiciado EGOT –Emmy, Grammy, Oscar, Tony– al recibir un Grammy por su documental sobre John Williams. Este logro une el cine y la música, celebrando así la trayectoria del célebre compositor. Por otro lado, Laufey brilló en pop tradicional con su tema A Matter of Time, mientras que los grandes nombres del jazz como Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade fueron reconocidos póstumamente por su trabajo conjunto en jazz titulado Windows – Live.

En reggae, destacó Keznamdi con su obra BLXXD & FYAH, mientras que en gospel ganaron Darrel Walls y PJ Morton gracias a su colaboración en Heart Of Mine. En cristiano contemporáneo se reconoció a Israel & New Breed por su trabajo titulado Coritos Vol. 1. Estos galardones reflejan la rica diversidad musical actual, ofreciendo sorpresas en cada rincón.

La velada dejó claro que rap y pop dominan la escena musical actual; sin embargo, géneros como jazz, rock y raíces siguen teniendo un peso importante. Unos Grammy que no sólo celebran talentos establecidos sino también nuevas leyendas.