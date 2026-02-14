Las 36 preguntas del experimento «para enamorarte de cualquiera» creado hace 30 años

Imagina que te sientas frente a alguien a quien no conoces. L
e miras a los ojos y comienzas a responder preguntas que oscilan entre lo trivial y lo profundo.
Esto es exactamente lo que sucedió en 1997 en un laboratorio de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook.
El psicólogo Arthur Aron tenía una curiosidad: ¿se podía establecer una conexión emocional rápida?
Reunió parejas de desconocidos, les proporcionó una lista de 36 preguntas organizadas en tres bloques y les pidió que se mantuvieran mirando fijamente durante cuatro minutos al final.
El resultado fue sorprendente: algunos participantes se sintieron muy cercanos, e incluso una pareja decidió casarse seis meses después.
La clave radica en la vulnerabilidad. Las preguntas inician de forma suave, lo que ayuda a romper el hielo, y van aumentando su intensidad, animando a cada persona a abrirse poco a poco.
Arthur Aron y su equipo fundamentaron su experimento en la noción de que la intimidad crece mediante la reciprocidad: si tú compartes algo personal, yo también lo haré. No se trata de magia, sino de psicología pura. Un ensayo escrito por Mandy Len Catron en The New York Times en 2015 hizo que estas preguntas ganaran popularidad; ella las probó con un amigo y experimentó una conexión intensa.
Cómo funcionan las preguntas
Las 36 preguntas están divididas en tres secciones de 12 cada una. Cada pareja lee las preguntas en voz alta, responde y escucha al otro. La duración ideal para cada bloque es de unos 45 minutos, aunque no hay necesidad de apresurarse. Al final, la mirada a los ojos sella el efecto.
Aquí tienes los tres bloques esenciales:
Set 1: Romper el hielo
- Si pudieras invitar a cualquier persona del mundo a cenar, ¿quién sería?
- ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué aspecto?
- Antes de hacer una llamada, ¿ensayas lo que vas a decir? ¿Por qué?
- Describe tu día perfecto.
- ¿Cuándo fue la última vez que cantaste solo o acompañado?
- Si tuvieras que elegir entre tener mente o cuerpo entre los 30 y los 90 años, ¿cuál elegirías?
- ¿Tienes alguna corazonada sobre cómo será tu muerte?
- Di tres cosas que tengas en común con tu pareja.
- ¿De qué te sientes más agradecido?
- ¿Qué cambiarías sobre tu crianza?
- Resume tu vida en cuatro minutos.
- Si pudieras despertar con una habilidad nueva, ¿cuál sería?
Set 2: Profundizar
- Si tuvieras acceso a una bola de cristal, ¿qué le preguntarías sobre ti o tu futuro?
- ¿Qué has soñado hacer durante mucho tiempo y por qué no lo has hecho?
- Cuéntame sobre tu mayor logro.
- ¿Qué valoras más en un amigo?
- Comparte un recuerdo más querido y otro más doloroso.
- Si supieras que morirás en un año, ¿cambiarías algo en tu vida actual?
- Para ti, ¿qué significa la amistad?
- ¿Cuál es el papel del amor y el afecto en tu vida?
- Menciona cinco cosas positivas sobre tu pareja, alternando turnos.
- ¿Es cercana tu familia? ¿Tu infancia fue feliz? ¿Cómo es tu relación con tu madre?
Set 3: Vulnerabilidad total
- Di tres frases que incluyan «nosotros», como «nosotros estamos aquí sintiendo…».
- Completa la frase: «Ojalá tuviera alguien con quien compartir…».
- Comparte algo importante que debería saber tu amigo íntimo.
- Sé honesto: di qué te gusta realmente de tu pareja.
- Relata un momento bochornoso que hayas vivido.
- Cuéntame cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien o a solas.
- Menciona algo que ya aprecies de tu pareja.
- Para ti, ¿qué tema es demasiado serio como para hacer bromas al respecto?
- Si murieras esta noche, ¿qué lamentarías no haber dicho? Y si es así, ¿por qué no lo has dicho aún?
- En caso de un incendio en casa, tras salvar a tus seres queridos y mascotas, ¿qué llevarías contigo?
- De todos tus familiares, ¿quién sería el cuya muerte más te dolería?
- Comparte un problema personal y pide consejo al respecto.
Por qué sigue vigente tras 30 años
A pesar del paso del tiempo desde 1997, las preguntas formuladas por Arthur Aron han vuelto a cobrar fuerza. Muchas agencias de citas las utilizan para ayudar a forjar conexiones rápidas. Blogs y revistas han adaptado estas preguntas para convertirlas en juegos de cartas tanto para parejas como para solteros. La esencia radica en activar esas «neuronas espejo» al compartir emociones; algo que no suele enseñarse en las aulas. Especialmente los hombres suelen evitar mostrar vulnerabilidad o llorar; sin embargo, este ejercicio puede cambiar esa dinámica.
Anímate a probarlo con un amigo o durante una cita romántica. No garantiza un matrimonio inmediato, pero sí puede generar una intimidad genuina. Funciona porque obliga al diálogo verdadero y evita esas charlas superficiales tan comunes hoy día. Una simple mirada final durante dos minutos puede ser suficiente para hacer latir fuerte el corazón; tal como relató Mandy Len Catron: «dos minutos son suficientes para sentir miedo».
¿Te atreves esta noche? Solo tienes que elegir compañía y empezar por la primera pregunta.