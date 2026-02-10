Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan romance en París y Super Bowl

Kim Kardashian y Lewis Hamilton han hecho estallar las redes sociales con su reciente química.

Fuentes cercanas aseguran que ambos ingresaron juntos a un hotel en París el 2 de febrero, lo que ha sido calificado como un «encuentro romántico».

La relación entre estas celebridades no es nueva. Se conocen desde 2014, cuando posaron juntos en los premios GQ Men Of The Year.

En aquel entonces, Kim estaba junto a Kanye West, mientras que Hamilton mantenía una relación con Nicole Scherzinger.

En 2015, compartieron el primer lugar en un desfile de moda en París y también cenaron juntos durante un evento de Balmain. Hamilton incluso visitó la casa de los Kardashian durante la celebración de Pascua. Kanye mencionó que solían disfrutar de música juntos con la familia.

En 2016, Hamilton hizo referencia a Kanye, hablando sobre perseguir pasiones. Dos años después, Kris Jenner lo visitó en el Gran Premio de Mónaco. En 2021, ambos posaron juntos en los WSJ Innovator Awards, donde Hamilton expresó en Instagram que era un honor.

Amigos de la familia Kardashian

Además, Hamilton mantiene conversaciones con Kendall Jenner, a quien se vio en el Gran Premio de Miami en 2024. Todo esto cimenta una base sólida antes del romance actual.

El giro hacia lo romántico se produjo en 2026. El 31 de diciembre, ambos coincidieron en la fiesta de Nochevieja organizada por Kate Hudson en Aspen; aunque no posaron juntos, su presencia fue notable.

El 1 de febrero fueron fotografiados llegando al hotel Estelle Manor en Cotswolds, cada uno por separado. Dos días más tarde llegaron a París. Fuentes indican que han tenido «varias citas» recientemente, manteniendo las cosas informales.

Tras su divorcio con Kanye en 2021, Kim se siente preparada para abrirse a nuevas posibilidades. Es madre de cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Tras una relación casi un año con Pete Davidson, busca ahora la felicidad sin prisas.

El 3 de febrero disfrutó de una cena en Aqua Kyoto, donde compartió imágenes del impresionante rooftop a través de Instagram. Al día siguiente, insiders afirmaron que están explorando una posible relación amorosa y pasan más tiempo juntos.

Debut público en el Super Bowl

El punto culminante llegó el 8 de febrero durante el Super Bowl 2026. Ambos asistieron al evento en Levi’s Stadium para presenciar el enfrentamiento entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Kim deslumbró con un abrigo de piel negro, un choker brillante y unas gafas oversized; mientras que Hamilton optó por una chaqueta negra elegante.

Los vídeos compartidos en redes sociales los muestran conversando alegremente. Se trató de su primera salida pública desde que comenzaron los rumores sobre su relación. Hasta ahora, ni Kim ni Lewis han hecho comentarios al respecto y sus representantes no han respondido.

Ambas figuras combinan mundos fascinantes: la moda y la Fórmula 1. Como fundadora de Skims, Kim valora las intenciones sinceras dentro de las relaciones; por su parte, Hamilton, siete veces campeón del mundo, busca encontrar equilibrio tras varios años siendo soltero.

La prensa sigue atentamente cada uno de sus pasos. De amigos a una posible pareja romántica, su historia ha captado la atención tanto del público como de los fanáticos del mundo del espectáculo. ¿Se transformará este «casual» encuentro en algo más serio? La conexión entre París y el Super Bowl deja muchas puertas abiertas.

Lista de hitos clave

2014 : Primeras fotos juntos en los premios GQ.

: Primeras fotos juntos en los premios GQ. 2015 : Desfiles y celebraciones familiares durante Pascua.

: Desfiles y celebraciones familiares durante Pascua. 2021 : Fotografía conjunta en los WSJ awards.

: Fotografía conjunta en los WSJ awards. 2024 : Conversaciones con Kendall durante el GP de Miami.

: Conversaciones con durante el GP de Miami. Enero 2026 : Fiesta celebrada en Aspen.

: Fiesta celebrada en Aspen. Febrero 2026: Encuentros en Cotswolds, París romántico y asistencia al Super Bowl.

Su conexión entrelaza una amistad duradera con nuevas chispas amorosas. Las andanzas de estas celebridades, como siempre, generan gran expectación.