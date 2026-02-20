  • ESP
Final judicial para el escándalo que sacudió a la actriz sevillana

La Audiencia Provincial de Sevilla ratifica la condena a María León por resistencia y lesiones leves a una agente de policía

María León PD.
La tormenta judicial que desde 2022 perseguía a María León ha llegado a su fin. La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena contra la actriz, que deberá pagar una multa de 5.700 euros y una indemnización simbólica de 100 euros a una agente de Policía Local, pero no pisará la cárcel.

El tribunal ha sido tajante: los hechos fueron “intolerables”, pero no constituyen un atentado contra la autoridad, como reclamaban la Fiscalía y la acusación particular, que pedían hasta dos años de prisión. Los magistrados zanjan así uno de los procesos más mediáticos de la intérprete de La voz dormida, que se enfrentaba a una posible pena de cárcel por una noche de caos y tensión en el centro de Sevilla.

Aquella madrugada del 1 de octubre de 2022, lo que empezó como una intervención rutinaria terminó en un episodio de alta tensión junto al Parque de María Luisa. Según la sentencia, la actriz —visiblemente alterada— se bajó del coche patrulla sin permiso, trató de huir entre un grupo de personas y, al ser retenida, reaccionó con un puñetazo y una patada a una agente, entre insultos y empujones. La violencia, sin embargo, fue mínima y buscaba escapar, no agredir, subrayan los magistrados.

La Audiencia mantiene el criterio del Juzgado de lo Penal número 2, que ya la había condenado por resistencia activa y lesiones leves, descartando cualquier agravante. Sus dos acompañantes aquella noche quedaron absueltos. Tampoco prospera la petición de una compensación adicional por la difusión de los vídeos del arresto: no se pudo probar que León los filtrara.

Con esta resolución definitiva, María León pone fin a su largo calvario judicial, que llegaba a los titulares desde hace tres años. En una entrevista con Jordi Évole, la actriz ya anticipaba resignada el desenlace: «No voy a ganar, pero me siento en la necesidad de resistir».

Hoy, la hija de Carmina Barrios puede respirar algo más tranquila. La Justicia la señala por su comportamiento, pero le evita la prisión. Y con ello, se cierra el caso más polémico de su vida personal, en el que la ficción dio paso a un drama muy real.

