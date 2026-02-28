Fallece a los 86 años Neil Sedaka, autor de ‘Breaking up is hard to do’

Neil Sedaka, un prolífico compositor y cantante que conquistó a generaciones con sus melodías memorables, como «Breaking Up Is Hard To Do» y «Laughter in the Rain», ha fallecido a los 86 años.

Su familia dio la triste noticia el viernes 27 de febrero de 2026, aunque aún no se ha aclarado la causa de su muerte, lo que ha generado una ola de tristeza entre sus seguidores y colegas.

Nacido en el bullicioso Brooklyn en 1939, hijo de un taxista judío, Sedaka mostró desde temprana edad un talento excepcional para el piano.

A los nueve años ya estaba recibiendo formación intensiva en la prestigiosa Juilliard School, donde cimentó las bases de una carrera que lo convertiría en una figura clave del Brill Building, el corazón de la música pop neoyorquina durante las décadas de los 50 y 60.

Junto a su vecino y letrista Howard Greenfield, compuso himnos que reflejaban la inocencia juvenil entre la era de Elvis y la llegada de los Beatles, como «Happy Birthday Sweet Sixteen», «Calendar Girl» y «Oh! Carol», esta última dedicada a su amor adolescente, la futura estrella Carole King. Estas canciones capturaban la esencia vibrante de la juventud y lograron vender millones, siendo versionadas por íconos como Elvis Presley, Frank Sinatra o The 5th Dimension.

La familia compartió un conmovedor comunicado: «Estamos destruidos por el inesperado adiós de nuestro querido esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Un auténtico ícono del rock and roll, una inspiración para millones. Pero sobre todo, para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, fue un ser humano extraordinario que dejará un vacío inmenso».

Esa energía inquebrantable caracterizaba al artista, quien incluso en sus ochenta continuaba ofreciendo decenas de conciertos anuales con la misma vitalidad y rango vocal que en su juventud.

En 2012 confesó: «Después de los setenta, Pavarotti me dijo que las cuerdas vocales ya no son las mismas. Tengo suerte de que mi voz se haya mantenido. Ser leyenda es bonito, pero ser una leyenda activa es aún mejor».

Legado y renacimiento

Después de un periodo complicado en los años sesenta, Sedaka resurgió en los setenta gracias al apoyo incondicional de Elton John, quien lo incorporó a su sello Rocket Records. Este empujón generó éxitos como «Laughter in the Rain» y «Bad Blood», ambos alcanzando el número uno en las listas. Además, Captain & Tennille llevaron «Love Will Keep Us Together», procedente de un álbum suyo con la banda 10cc, hasta lo más alto. Este tema les valió un Grammy al mejor álbum con una mención especial a Sedaka: «¡Sedaka ha vuelto!». Él también fue pieza clave en el lanzamiento de carreras ajenas como las de Connie Francis, con hits como «Stupid Cupid» y «Where the Boys Are», banda sonora del filme homónimo.

Su impacto ha perdurado a través del tiempo. Con cinco nominaciones a los Grammy en su haber, sus composiciones han sido reinterpretadas por artistas tan variados como Nickelback o crooners clásicos. Para él, la creatividad era una fuerza vital: «La mente del artista sigue trabajando; es un impulso. Tienes que superarte constantemente», afirmó en una entrevista en 2012. Incluso durante presentaciones en vivo o grabaciones realizadas en 1975, 1986 o 1991 junto a su hija Dara, mantenía esa chispa única capaz de hacer vibrar estadios enteros.

Trayectoria vital desglosada

Nacimiento : 13 de marzo de 1939, Brooklyn, Nueva York.

: 13 de marzo de 1939, Brooklyn, Nueva York. Formación : Estudio clásico del piano desde los nueve años en la Juilliard School ; cursó estudios en la Universidad de Nueva York.

: Estudio clásico del piano desde los nueve años en la ; cursó estudios en la Universidad de Nueva York. Hitos clave : Adolescente debutó en el Brill Building; éxitos durante los años 60 con el dúo Greenfield-Sedaka ; exilio voluntario a Inglaterra tras la Invasión Británica; regreso triunfal en 1974 junto a Elton John ; conciertos continuos hasta sus ochenta.

: Adolescente debutó en el Brill Building; éxitos durante los años 60 con el dúo ; exilio voluntario a Inglaterra tras la Invasión Británica; regreso triunfal en 1974 junto a ; conciertos continuos hasta sus ochenta. Obras emblemáticas : «Breaking Up Is Hard To Do» (número uno en 1962); «Laughter in the Rain» (1974); «Bad Blood» (1975); composiciones para artistas como Connie Francis , y colaboración con Captain & Tennille .

: (número uno en 1962); (1974); (1975); composiciones para artistas como , y colaboración con . Premios : Nominado cinco veces al Grammy; ventas globales millonarias; inducción al Songwriters Hall of Fame (1980) y al famoso salón del rock and roll como influyente no intérprete.

: Nominado cinco veces al Grammy; ventas globales millonarias; inducción al (1980) y al famoso salón del rock and roll como influyente no intérprete. Familia: Viudo de Leba Strassberg, con quien contrajo matrimonio en 1962; deja dos hijos: Dara, cantante que compartió escenario con él, y su hijo menor, Marc.

Aún no se han programado actos conmemorativos tras su fallecimiento, pero su partida nos invita a redescubrir esas melodías que hacen tan difícil decir adiós.