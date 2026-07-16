La emotiva despedida de Fina García, la maestra que enseñó a decir adiós

Desde un aula en Sevilla hasta la pantalla de los dispositivos móviles de medio país, la voz de Fina García logró convertir su enfermedad en un relato sereno y su despedida en un mensaje lleno de paz, gratitud y esperanza.

La joven docente andaluza, con apenas 27 años, perdió la vida a causa de un cáncer el miércoles 10 de julio de 2024, como ha confirmado su entorno a través de las redes y medios locales.

Su partida se produjo tras haber compartido, días antes, un emotivo vídeo de despedida que se volvió viral en España, como recoge 20 Minutos.

En él, se la veía visiblemente emocionada pero a la vez firme, expresando que se iba “feliz” y agradecida por la vida que había experimentado. Desde la intimidad de su habitación, su mensaje no dejó espacio para el rencor: habló de sus alumnos, su familia y sus amigos, convirtiendo su final en una lección que trascendió las fronteras digitales.

Una voz joven que transformó la enfermedad en enseñanza

Nacida en Andalucía, Fina García Ortiz descubrió su vocación por la enseñanza desde temprana edad, logrando ejercer como profesora en Sevilla. Allí se ganó el cariño de compañeros y alumnos por su carácter cercano y radiante. La enfermedad irrumpió en su vida de manera prematura, pero su respuesta fue la de alguien que entiende la educación como un acto de resistencia: continuó enseñando, no solo matemáticas o lengua, sino lecciones sobre cómo enfrentar la fragilidad con serenidad.

Su despedida no fue un gesto impulsivo, sino un mensaje elaborado desde la honestidad. En él, Fina agradecía a la vida por lo recibido y pedía a quienes la amaban que siguieran adelante, sin quedar atrapados en su ausencia. Esa capacidad de narrar su final con palabras sencillas ha sido uno de los aspectos más destacados tras su fallecimiento: una maestra que eligió enseñar hasta el último instante.

Compañeros de profesión la describieron en redes como “una docente ejemplar, de esas que hacen que los niños quieran ir al colegio”. Subrayaron su habilidad para convertir cada día en una oportunidad para aprender y reír. Aunque muchas de estas palabras se han difundido de forma informal, reflejan el impacto emocional real que dejó en su entorno.

El eco de una despedida que tocó a España

El vídeo de Fina se difundió rápidamente por redes como Instagram y TikTok, donde miles de personas compartieron fragmentos de su mensaje y expresaron su admiración por su valentía. Su frase “me voy feliz” se convirtió en un símbolo de una actitud radicalmente diferente ante la enfermedad: no negarla, sino asumirla, mirarla de frente y seguir hablando de amor. Medios de comunicación recogieron su historia, ampliando el alcance de su testimonio más allá de su círculo cercano.

Su legado se manifiesta en pequeños gestos: docentes que la mencionan al hablar con sus alumnos sobre la importancia de cuidar la salud mental; personas que, enfrentadas a diagnósticos difíciles, han buscado refugio en su vídeo, buscando una forma menos temerosa de mirar hacia el futuro; familias que han utilizado sus palabras para tratar el tema de la muerte con los niños, sin tabúes. Fina no escribió manuales ni grandes tratados, pero sus escasos minutos ante la cámara se han convertido en un recurso emocional para muchos.

Después de conocerse su fallecimiento, se sucedieron los mensajes de condolencia y reconocimiento. Se llevaron a cabo pequeños actos de recuerdo en el entorno escolar donde trabajó, incluyendo minutos de silencio y murales llenos de dibujos y cartas de alumnos que la recordaban como “la seño Fina que siempre sonreía”. Estos homenajes, íntimos y sencillos, han sido la manera de convertir la conmoción en memoria compartida.

Quizás su mayor curiosidad sea esa paradoja luminosa: una joven maestra que, frente a una enfermedad devastadora, decidió seguir enseñando hasta el final, convirtiendo su propia despedida en la última lección que todos hubieran querido recibir.