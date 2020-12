Así es Mati Khalifa, la pícara hermanita de Mia Khalifa

Mati Khalifa es la hermana de la influencer y exestrella del porno, Mia Khalifa.

A sus 18 años, la joven modelo quiere seguir los pasos de su hermana, por lo que abrió su propio canal de OnlyFans, donde comparte fotografías y videos muy sensuales.

Aunque aún Mati Khalifa no es tan conocida como su hermana promete conquistar a más de uno con sus fotografías y videos que postea diariamente.

Su principal referente es Mia Khalifa, quien fue actriz de películas para adultos por algunos meses y logró fama a nivel mundial.

Mia Khalifa contó que durante su etapa escolar sufrió de sobrepeso y luego cuando entró a la Universidad de Texas bajó de peso y se operó los senos para verse mejor. Fue allí cuando comenzó a recibir atención de los hombres y al no estar acostumbrada a esto, sintió que debía hacer todo lo posible para conseguir un trato especial por parte de los hombres.

Esos halagos la motivaron a meterse en el mundo del cine para adultos.

Aceptó una propuesta para modelar y hacer un video, sin saber que incluían desnudos y decidió hacerlo pensando en que nadie la vería sin imaginar que sus videos se convertirían en virales y sería muy famosa a nivel mundial.