Playboy despide a Mia Khalifa tras expresar su apoyo a Palestina

La controvertida ex actriz porno, Mia Khalifa, ha sido desvinculada de la empresa Playboy y se ha cortado cualquier relación con ella debido a su apoyo público a Palestina y sus comentarios relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas.

Los recientes y devastadores ataques llevados a cabo por el grupo palestino Hamas contra Israel han causado la muerte de casi mil personas y la violencia continúa sin tregua. Mia Khalifa expresó su solidaridad con Palestina compartiendo contenido relacionado con el conflicto en redes sociales como Twitter e Instagram.

That’s the most press you’ll ever get out of me for your shitty little company you quite literally couldn’t pay me to post about it publicly before because I thought it was so bad😂 it’s FREE PALESTINE until Palestine is FREE🇵🇸

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023