Cristina Pedroche desvela que presentará las Campanadas de 2020 sin ropa interior

A menos de dos meses para que 2020 llegue a su fin y Cristina Pedroche despida el año desde la Puerta del Sol de Madrid, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha querido ir abriendo boca desvelando un detalle de la indumentaria que escogerá el próximo 31 de diciembre y de la que será testigo la audiencia de los canales de televisión del grupo Atresmedia.

Pese a que, como siempre, su vestido es lo más parecido a un secreto de Estado recurrente en la pequeña pantalla patria, Pedroche ha sugerido este miércoles 4 de noviembre de 2020 que «mejor no» llevará ropa interior, pues, bajo su punto de vista, «la comodidad ha de estar por delante de todo».

«A mí me gusta no llevar (ropa interior) porque también es una tradición mía y prefiero no llevar. (…) En Nochevieja hay veces que tampoco llevo», ha expresado la de Vallecas en el programa de laSexta después de que Dani Mateo insistiera en que diera alguna pincelada sobre el outfit que lucirá.