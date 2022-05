Marta Riesco no cambia ni una coma de su versión sobre la «trampa» de Rociíto

Al margen de la guerra mediática entre Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez después de que el presentador la tachase de “trilera”, “tonta” y “cenutria” y amenazase con abandonar Mediaset si no despiden a Marta Riesco, la reportera de El programa de Ana Rosa sigue acaparando titulares por la supuesta llamada de Rocío Carrasco.

A pesar de que Rocío Carrasco y el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, niegan que se produjese conversación alguna, Marta mantiene que sí que habló con la ex de Antonio David y que ésta, intentando «tenderle una trampa» aprovechando que estaba enfadada con su novio. Además, según la reportera, le propuso tomarse un café para hacerle una ‘oferta laboral‘ que podría interesarle con el objetivo de unir fuerzas para intentar menoscabar (todavía más) la imagen pública de Antonio David.

«La información la he sacado yo, no la han sacado ellos, y de momento se está confirmando todo» afirma la reportera, asegurando que lo único que varía de la versión que dio ella «es que dicen que si Rocío Carrasco estaba en altavoz o no». «Yo digo que sí y por eso yo me entero que está comiendo con él» zanja.

Vestida de flamenca y cubriendo la Feria de Abril para El programa de Ana Rosa, Marta no coincidió por minutos con Olga Moreno, la exmujer de Antonio David, quien evitó pronunciarse sobre Marta. Pero, la reportera dejó claro que no le preocuparía coincidir con la sevillana aunque, con una sonrisa, dejó en el aire si intentaría hablar con ella o no, «la verdad es que es algo que no he pensado. Bastante tengo con los directos que tengo hoy y bastante tengo con trabajar. He venido a trabajar”.

Mientras tanto, Antonio David abandonó la casa en la que vive la pareja al norte de Madrid para viajar a Málaga y reencontrarse con sus hijos aprovechando que Olga también se encuentra en Sevilla.

Intentando pasar desapercibido a toda costa, cambió los taxis que utiliza normalmente para desplazarse por la capital por una moto con la que sortear el tráfico y esquivar a los reporteros. Agazapado, Antonio David se ocultó bajo un casco y, lejos de dar la cara por Marta, prefiere que no se le reconozca y mantiene el silencio como respuesta a la supuesta «llamada de la traición» de Rocío Carrasco.

Las pruebas de Luis Pliego que tumban la versión de Marta Riesco

El director de la revista de corazón Lecturas, subió a su cuenta de Twitter el ‘pantallazo’ la información del contacto de Marta Riesco para demostrar los detalles de llamadas entre los dos. Según esa captura de pantalla, la llamada fue entrante y tan solo duró un minuto de tiempo.

La periodista de Telecinco mientras estaba en uno de los programas para aportar las pruebas definitivas de que sí que habló con Rocío Carrasco y que Pliego sí se puso en contacto con ella, hablo de las pruebas de que subió éste a la red social.