‘Sálvame’: Jorge Javier Vázquez abandona el programa después de hundir, para siempre, a Marta Riesco

Escena histórica que puede cambiarlo todo en Telecinco. En resumen: ¡Bien por Jorge Javier! ¡Mal por Marta Riesco!

Aquí hay un tema interesante que sacar. ¿Jorge Javier Vázquez acosa a Marta Riesco? ¿Se permite el acoso en Telecinco? No y sí, de aquella manera. Yo preguntaría: ¿es lo mismo acosar que defenderse de un acoso?

Aquí mismo he denunciado, en mil ocasiones, métodos más que cuestionables de Mediaset y del propio Jorge Javier. Pero, sintiéndolo mucho, Marta Riesco (y por consiguiente, Antonio David Flores) han hecho bueno al presentador. Vayamos por partes.

La ‘mentira’ de Marta Riesco: ¿Habló o no habló con Rocío Carrasco?

El viernes 29 de abril de 2022, en ‘Ya son las ocho’, Marta Riesco, novia de Antonio David, contó una historia sorprendente.

Según la reportera que se levanta a las cinco de la mañana para edita vídeos y no quiere ser famosa, un par de semanas antes, cuando rompió con Antonio David porque él no había aparecido en su cumpleaños, recibió una llamada de Rocío Carrasco.

Sí, Carrasco, la exmujer de Antonio David y la misma que le ha denunciado por presuntos malos tratos y que ha provocado el ostracismo del ex guardia civil, habría llamado a la reportera para darle apoyo y, atención, ofrecerle una colaboración profesional. ¿Cuál? Cantar en el concierto homenaje a Rocío Jurado.

Es desternillante. ¿En serio alguien se puede creer, primero, que Carrasco llame a una mujer que lleva atacándola un año entero y, segundo, que pueda ofrecerle un trabajo como cantante cuando es el hazmerreír de España por cantar (en playback) su tema ‘No tengas miedo’)? Hombre ya.

Según Riesco, la llamada se produjo cuando la llamó Luis Pliego, director de la revista Lecturas, la llamó, una vez que se hizo pública su ruptura con Antonio David (que duró dos semanas) y Pliego, que estaba comiendo con Carrasco, le pasó el teléfono a esta para que hablase con Marta.

Obviamente, en ‘Sálvame’ se rieron de la periodista, sobre todo después de que Luis Pliego negase, por activa y por pasiva, que Rocío Carrasco hablase con Marta Riesco.

De hecho, la revista Lecturas publicó una nota explicando lo sucedido y desmintiendo a Riesco de manera tajante.

Pero ella sigue con sus treces y el 2 de mayo de 2022, en ‘El programa de Ana Rosa’, Riesco, desde la Feria de Abril de Sevilla, volvió a dar su versión y, de nuevo, se hizo la víctima, asegurando que los que no la creen la están acosando.

Jorge Javier desata su ira contra Marta Riesco

Ese mismo lunes, Vázquez cargó contra Marta mientras que ella, en Instagram le llamaba acosador. El catán dio un golpe en la mesa:

Marta Riesco es un elemento que si en algún momento me hizo gracia, ahora me parece peligroso. No me gustaría jamás tenerla en la redacción. No me gustaría tenerla en el equipo porque ensucia el ambiente y además sé que sus compañeros le detestan. No me da ninguna pena. En ‘el Penas’ ha encontrado la horma de su zapato, son tal para cual, donde no llega uno, llega el otro. Es una percepción mía, aprovecha porque en este convento creo que te va a quedar muy poco En cuanto aparezca tu jefa, porque estas historias tan mierda no las acepta en su programa. Después de hacerte una foto conmigo, llegas a un sitio y en voz alta y con un tono jocoso dices que estás pensando denunciarme por acoso.

La otra persona con la que estabas hablando te lo tuvo que quitar de la cabeza, no empecemos a jugar con estos temas, la gente con la que te juntas te lo tolera, pero estos términos conmigo no. No te pongas a contestar idioteces e imbecilidades y tú ya sabes cómo es el enano dictador cuando se cabrea. A mí términos de acoso no, quizás con el que te acuestas sí, pero conmigo no. No voy a permitir que me salpique ni un poquito todo el chapapote que te rodea. Tengo muy claro lo que haría contigo porque gente como tú es la que se carga las empresas. Los presentadores de Mediaset nos cuidamos entre nosotros.

Tras estas declaraciones del presentador, ‘Sálvame’ mostraba imágenes de una de sus reporteras intentando hablar con Riesco en la Feria de Sevilla. «Voy a tomar medidas legales contra la Fábrica de La Tele por las ridiculizaciones«, decía la periodista, también muy cabreada por las preguntas de su compañera de profesión. En cuanto terminó el vídeo, Jorge Javier Vázquez quiso abandonar el plató al ver unas historias de Instagram de ella con el hashtag #StopAcoso:

Lo mejor es que el presentador que está acosando a una redactora abandone el plató

Luego, el presentador regresó, con ironía, y dijo:

No voy a abandonar mi puesto de trabajo porque soy un profesional pero me mantengo en todo lo que he dicho. Yo soy muy feliz, sobre todo porque no tengo un novio que no denuncia cuando le llaman maltratador.

¿Acoso o no?

Este es un juego en el que participan todos. Pero que Jorge Javier no sea el paladín de la ética y la moral, no significa que sus amigos sí lo sean. Antonio David y Marta Riesco son peores. Mucho peores.

Ya está bien de que, por el hecho de ser mujer, haya gente proclame que es una víctima. Hija, Marta, no has recibido ningún ataque desproporcionado tras lo que has hecho tú.