Antonia Dell’Atte asegura que su enfrentamiento con Ana Obregón ha terminado

Hace unos meses veíamos a través de las redes sociales el enfrentamiento que se creaba entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte después de que esta hiciera público un documento con el que pretendía demostrar que su relación con Alessandro Lequio no era como parecía. La madre de Aless Lequio no dudaba ni un segundo en sacar las garras para defender al padre de su hijo y eso, las enfrentó.

Recordemos que en la última etapa de Aless Lequio, Ana y Antonia consiguieron enterrar sus diferencias para disfrutar de una cordialidad, de hecho esto lo pudimos ver en ‘MasterChef Celebrity‘, donde ambas coincidieron y demostraron tener una bonita relación después de años de enfrentamiento.

Tras este episodio en las redes sociales, Antonia Dell’Atte estaba dispuesta a denunciar a Ana Obregón para que demostrara lo que defendía, pero parece que algo ha pasado entre las dos porque la paz ha llegado de nuevo a sus vidas. Así nos lo ha confesado la modelo cuando hemos hablado con ella en la Feria de Abril de Sevilla.

En junio de 2017, en el programa ‘All you need is love… O no’ de Risto ya tuvieron otro encontronazo.

Antonia Dell’Atte asegura que su juicio con Ana Obregón es parte del pasado: «todo bien, el pasado ya no existe, existe el futuro por una buena vida», confirmando de esta manera que ya han enterrado el hacha de guerra: «todo atrás, todo arreglado en esta vida nos queda dos vidas para vivir en paz».