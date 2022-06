Amber Heard confiesa que sigue amando a Johnny Depp en su primera aparición pública después del juicio por difamación

Amber Heard confesó que todavía ama a su exmarido, Johnny Depp, a pesar de las acusaciones de abusos entre ambos y de la demanda multimillonaria presentada por él hacia ella y más tarde la contrademanda de ella hacia él.

Después de conocer el veredicto del juicio, el jurado concluyó que Amber era quien había difamado a Johnny y, por lo tanto, ésta era quien le debía de pagar a él 10 millones de dólares.

Durante la primera entrevista con NBC News, siendo la primera aparición pública que ha hecho ella desde el juicio, ha confesado que sigue amándolo.

Insistió en que intentó «salvar su relación» con el protagonista de Piratas del Caribe y que su testimonio, a pesar de lo que muchas personas en las redes sociales comentan, es completamente «verdad».

«He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad (…) Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”

También confesó que está planeando apelar la decisión del jurado. Afirmó que seguramente no se hubiese mostrando «agradable» con el público durante los días de juicio y que esto es probable que haya influido en el veredicto final.

«No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta (…) Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano«