Shakira no fue la primera en ‘cantar las 40’ a sus ex: de Julio Iglesias a Leiva

La colaboración de Shakira con Bizarrap se ha convertido en el asunto del momento. Sus frases contra su expareja Gerard Piqué y la nueva novia de éste, Clara Chía, dejan poco a la imaginación. La de Barranquilla se ha tomado tiempo para la venganza, aunque lo cierto es que la letra y la producción del tema se llevaron a cabo en agosto de 2022. Es decir, cuando la separación entre la artista y el futbolista estaba en su momento más tenso, cuando aún no habían llegado a un acuerdo con sus abogados.

Shakira no es la primera en converir la música en una buena herramienta para desquitarse de los desamores públicos.

Julio Iglesias contra Isabel Presyler

El español más internacional simpre se ha caracterizado por el tono autobiográfico de sus letras. Cuando se divorció de Isabel Preysler en 1978, el cantante no dudó en narrar su estado de ánimo en sus temas. El primero que grabó tras la ruptura fue Me olvidé de vivir, una canción en la que se echaba en cara a sí mismo haberse centrado «en ser en todo el primero» y olvidarse de «las cosas pequeñas» por lo que se quedó «sin amor una noche de un día».

Dos años más tarde, cuando su exmujer se casaba con Carlos Falcó, marqués de Griñó, Iglesias lanzó dos canciones que tenían como clara destinataria a Isabel Presyler: Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo y Hey. En esta última se oían letras como «no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti».

Rocío Jurado e Isabel Pantoja

Las dos fueron eternas rivales en los escenariso pero tenían muchas cosas en común. Una de ellas era que, en muchas ocasiones, recurrieron a los mismos autores para sus letras, sobre todo a José Luis Perales. En muchas de esas canciones, los autores tenían en cuenta el momento vital que atravesaban las intérpretes. Así, justo cuando la de Chipiona se divorciaba de Pedro Carrasco salió a la luz el disco Punto de partida (1989) donde la tonadillera hablaba de su mal momento. Además del tema que daba nombre al disco, éste se complementaba con Se nos rompió el amor. Dos canciones que parecían tener como destinatario a su primer marido.

En el caso de Isabel Pantoja es experta en utilizar sus conciertos para lanzar mensajes a través de las canciones. Así, por ejemplo, cuando se habala de su ruptura con Julián Muñoz retomó en su repertorio la canción Así fue que incluye frases como esta: «yo sé que tu me quieres, pero yo te he olvidado». También cuando se rompió su amistad con María del Monte apareció en el mercado su canción Veneno a la que muchos buscaron doble lectura.

Leiva contra Michelle Jenner

«Me dejaste el cuerpo fuera, y la cabeza entera, guardadas cerca entre tus trofeos y tus medias». Esta frase se oye en la canción Eme de Leiva. La canción coincidió con su ruptura con la popular actriz, en 2012, y el músico no ocultó que el desamor había sido su fuente de inspiración. «Unos van al psicólogo y otros componemos canciones», explicó a los medios de comunicación durante la promoción. En 2022 se conoció su ruptura con la también actriz Macanera García. ¿Habrá también canción para ella?

Christina Rosenvinge contra Nacho Vegas (y viceversa)

Fueron la pareja favorita del indie nacional durante años y su ruptura fue igual de ‘intensita’ que su historia de amor. Rosenvinge sorprendió a todos con su tema Weekend donde dejaba en muy mal lugar a Vegas. «Adoro tus encantos pero me voy de aquí, el abismo es un lujo que no me puedo permitir», cantaba la musa indie.

Claro que, como ella misma reconoció «la guerra la empezó él tirando a dar con La gran broma final y yo le devolví·. Efectivamente, en la citada canción, Vegas dedicaba versos como éstos a su expareja: «Alguien dijo ‘habrá que demoler’, no sé cómo no lo vi llegar, era el día de la gran broma final».

Shakira contra Antonio de la Rúa

La colombiana parece experta en separaciones complicadas y en atacar a sus ex cantando. Cuando rompió su relación con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, durante un tiempo siguieron trabajando juntos. De la Rúa era el encargado de su carrera, pero, el asunto no pudo acabar peor. Él llevó a los tribunales a la artistas exigiendo una parte de su patrimonio que, según él, se lo debía. En la canción Lo que más ella le mandaba un mensaje: «Sabe Dios todo el amor que juramos, pero hoy nada es lo mismo, ya no vamos a engañarnos”.