Mario Vargas Llosa se despacha con Isabel Preysler y Tamara: «Para ellos lo sagrado son las perfumerías»

Mario Vargas Llosa es un autor de claro perfil autobiográfico. El premio Nobel de literatura siempre ha ‘colado’ aspectos de su vida privada en sus novelas. En especial de su vida sentimental. Claro ejemplo esto es su novela La tía Julia y el escribidor (1977) sobre su matrimono con su tía Julia Urquidi. También dicen que su novela Cinco esquinas (2016) incluía, dicen, pasajes inspirados en su amor con Isabel Preysler.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. La última portada de ¡Hola! de 2022 la ocupó ‘la reina de corazones’ anunciando su separación del literato alegando celos por parte del autor de La fiesta del chivo (2000).

Sin embargo, pronto supimos que la ruptura llevaba un tiempo coleando y que Vargas Llosa había abandonado ‘Villa Meona’ hacía meses. El País analizó un cuento del peruano, Los vientos, publicado meses antes en una revista. En él el protagonista, un trasunto del propio escritor, se arrepentía de haber dejado a su mujer y su familia por una mujer en lo que fue «un enamoramiento de la pichula».

En el artículo del diario de Prisa se hablaba de que la separación tuvo que ver con el hecho de que Vargas Llosa no soportaba ya el mundo frívolo que rodeaba a la musa del baldosín.

Ahora se ha publicado el cuento en toda su extensión y cada vez parece más clara su temática autobiográfica. En él el protagonista en primera persona critica la obsesión de su pareja (trasunto de Isabel Preysler) y su entorno por el cuidado personal y el constante uso de cremas y productos de belleza:

En otro momento del relato, el protagonista es interrogado por la familia de su pareja sobre si él también se cuida y usaba cosméticos:

«Me preguntaron si no me había echado algo para el sol y como les dije que no, que nunca usaba cremas protectoras, se escandalizaron. Me confesaron que todo el dinerito que ganan con trabajos eventuales y las pensiones que recibían por el mero hecho de existir los invertían en comprarse pastillas, lociones, tónicos, todo aquello que impide el deterioro de la piel, los ojos, los dientes».