'Zascazo' de Cristina Pardo a Tamara Falcó en 'El Hormiguero': "Te han ayudado mucho..."

Así fue la aparatosa caída de la marquesa.

Tamara Falcó lleva unas semanas de muchas emociones, de presentar su nueva firma, TFP, a acabar en el suelo delante de la prensa y justo, el día de San Valentín, algo que Cristina Pardo, colaboradora de ‘El Hormiguero’, no ha dudado en comentar.

La marquesa ha tropezado de nuevo, pero no, no ha sido con Íñigo Onieva, esta vez ha sido el día de San Valentín, que celebró junto a su prometido.

El pasado martes 14 de febrero de 2023, el día de San Valentín, Tamara Falcó fue a cenar con su prometido Íñigo Onieva. Todo iba bien, hasta que, de repente, se cayó sin pensarlo. Según comentó en ‘El hormiguero’:

«Resulta que como era San Valentín y tal me puse unos tacones rojos, de showroom. Me estaban un poco grande pero bueno, pensé «no se van a dar cuenta»».

Comentó que había un agujero, lo pisó sin querer y fue cuando se cayó:

«Estaba toda la prensa grabando. Fue un momento de esos de Premio Pullitzer. Estuvieron tentados a ayudarme pero prefirieron ver cómo me caía».

Después de eso, la marquesa comentó que la prensa no le ayudó, solamente le preguntaron si estaba bien, y siguieron grabando. Esto sobresaltó a la colaboradora de ‘El Hormiguero’, Cristina Pardo, que sin dudarlo le soltó un tremendo ‘zasca’:

«Pero te digo una cosa, te han ayudado mucho porque no ha salido».

Tamara se quedó paralizada ante ese comentario, pero entre risas afirmó que estaba de acuerdo con ella. A continuación, Pablo Motos le preguntó cómo fue ese momento, la marquesa respondió:

«A mí me pareció eterno. No lo sé. Es que sobre todo, antes de saberlo, ya estaba en el suelo. Ya no había vuelta atrás. Pues ese fue mi San Valentín.