¿La nueva pareja del año? Bad Bunny y Kendall Jenner pillados ‘dándose el lote’ en una cita

¿Ha surgido el amor entre dos de las personas más mediáticas del mundo?

Las redes han explotado tras ser publicadas unas imágenes de, nada más y nada menos, que del cantante puertorriqueño, Bad Bunny con una de las Kardashian, Kendall Jenner. ¿Será cierto que han comenzado una relación? Y no sería tan raro después de haber sido pillados ‘dándose el lote’ en un club privado de Los Ángeles, en una cita junto a Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber. Así lo informó DeuxMoi, un podcast de cotilleo y celebridades.

Según esta cuenta, un espectador le informó que una «modelo soltera» fue vista besándose con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles, The Bird Streets. Realmente la modelo podría ser cualquiera, sin embargo, DeuxMoi reveló la identidad diciendo:

Según informan, los testigos estuvieron bailando cariñosamente y, además ¡se besaron!. Al terminar la velada cada uno abandonó el local por separado, saliendo primero Kendall y después Bad Bunny.

Deux U confirms that Bad Bunny and Kendall Jenner were seen making out at a private club in Los Ángeles yesterday, fans speculate about a possible relationship pic.twitter.com/ljEsFf6sGp

— uvst (@rayagami2) February 17, 2023