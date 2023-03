Así es la mujer más buscada de la prensa del corazón, la novia de Pablo Urdangarin

Era cuestión de tiempo que conociéramos la identidad de la chica que aparecía besándose con Pablo Urdangarin en unas fotos que publicó Vanitatis después de muchas especulaciones y mercadeo con las instantáneas. Lecturas, en su edición del 22 de marzo de 2023, ofrece una información de seguimiento sobre la joven que parece haber sacado de la soltería al hijo más mediático de la Infanta Cristina.

Se llama Johana Zott y según la citada revista es hija de un matrimonio bien posicionado. Su madre es médico y su padre imparte clases en una importante escuela de negocios en al Ciudad Condal. Los jóvenes se conocen desde hace muchos años ya que compartieron aulas en el Liceo Francés de Barcelona hasta que los Urdangarin-Borbón salieron de la capital catalana ante el estallido del Caso Noos, primero rumbo a Washington y luego Ginebra (Suiza). La jet set barcelonesa dio la espalda al matrimonio regio tras un escándalo que minó mucho su imagen y que hizo mucho daño a la Casa Real. Los hijos de Iñaki Urdangarin lo pasaron muy mal.

Sin embargo, Pablo volvió a Barcelona para iniciar su carrera deportiva en el Barça, el mismo equipo que consagró a su padres. Su vida en la Ciudad Condal es tranquila a pesar del interés de la prensa del corazón sobre él y su familia. Ahora, ha decidido tomarse con naturalidad la atención que ha generado el hecho de que tenga novia. Una situación que le ha puesto, aún más en el punto de mira.

Posible juego a dos bandas

Desde que el programa Socialité anunciara de que había imágenes del jugador de balonmano besándose hubo quien negó la existencia de las imágenes. La tertuliana Alexia Rivas lo hizo en el plató de Ya es mediodía. Sin embargo, un día después de que su publicación evidenciaron que sus fuentes no habían sido fiable, la leonesa decidió desvelar la situación sentimental de Pablo Urdaganrin y cómo le había llegado el desmentido de la existencia de estas fotos:

“Pablo Urdangarin lleva varios meses teniendo una amistad entrañable con una persona de mi círculo más íntimo, muy cercano. Cuando sale esta noticia [la posible existencia de las fotos], le pregunta por ella. Entonces la respuesta de Pablo es ‘por favor, parece mentira que no me conozcas. Eso no es’”.

Vamos, que Alexia desmintió las fotos por indicación de una amiga que tenía un flirt con el sobrino de Felipe VI. Urdangarin Jr. mintió para no descubrir que jugaba a dos bandas. “Es verdad que ellosno tenían un grado de compromiso, no habían hablado de que no se podían ver con otras personas, pero en ese momento, si le pregunta, le podía decir ‘oye, mira, pues sí, me estoy viendo con otra gente’. Pues esto no ha pasado”, explicó Rivas en su intervención televisiva.

Según Alexia, el deportista aseguró a su amiga que respecto a fotos “no puede salir absolutamente nada”. “Entonces salen las fotos. Hasta ese momento esa amistad entrañable seguía vigente, de hecho estos días han estado hablando, incluso de quedar, seguía todo normal. No era una relación de noviazgo, pero sí una relación especial”, informa Alexia. Sobre su amiga, asegura que “se siente engañada”. Sobre el hijo de Iñaki Urdangarin lo tiene meridiano: “No tenía una ilusión, ¡por lo visto tenía muchas!”.