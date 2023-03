Graves problemas: tremenda bronca entre la Infanta Cristina y Pablo Urdangarin

Desde hace unos días Pablo Urdangarin está en el foco mediático después de haber aparecido unas fotografías en actitud muy cariñosa con una joven en un centro comercial.

Las imágenes no tenían que sorprender porque Pablo es un joven deportista que tiene todo el derecho del mundo en tener una novia o “amiga especial”. El problema es que parece que las tiene a pares, o eso al menos es lo que se está diciendo en la prensa del corazón y en algunos programas de televisión.

Fue la periodista Alexia Rivas la que destapó, en el programa Ya es mediodía de Telecinco, el supuesto engaño del sobrino del Rey Felipe VI tras unas imágenes del joven paseando con una rubia por Barcelona: «Pablo Urdangarin lleva varios meses teniendo una amistad entrañable con una persona de mi círculo más cercano. Cuando sale la noticia de que está enamorado, esta persona de mi círculo le pregunta. Pablo se ríe y le dice ‘Por favor, parece mentira que no me conozcas. Esto no es verdad'».

Tantos dimes y diretes han terminado por cansar a la madre de Pablo Urdangarin, la Infanta Cristina, que hasta ahora estaba muy contenta con el comportamiento de sus hijos y, sobre todo, con la buena imagen y prensa de Pablo.

Pero eso se ha acabado, entre los dos ha habido una gran broca provocada por las reprimendas de Cristina de Borbón a su hijo. Según la periodista mencionada «le ha sentado muy mal porque no se esperaba que su hijo mintiera y formara parte de un escándalo ni que tuviera varias relaciones paralelas».

La periodista especializada en la prensa rosa ha explicado en el programa que presenta Joaquín Prat en Mediaset que la hermana del Rey Felipe VI le ha hecho saber a su hijo su malestar y desilusión con su actitud porque según Rivas, esto podría traerle recuerdos dolorosos que se relacionan con su separación matrimonial. «Ya lo dijo Alba Carrillo ‘la rama sale a la mata'», decía con cierta sorna Alexia Rivas.

Tal y como ha podido saber Periodista Digital, la bronca entre madre e hijo ha sido mayúscula porque la infanta (que ya tiene suficiente con sus problemas con Iñaki Urdangarin) no quiere que su hijo se convierta en una especie de Felipe Juan Froilán, su sobrino. Hasta ahora Pablo Urdangarin goza de una excelente imagen pública y «buena prensa».