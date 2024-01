De estar nominada a un Goya a dormir en la calle: el drama de una popular actriz española

La revista Semana, en su primera publicación de 2024, descubre el duro presente de una actriz que hace una década fue muy popular. Se trata de Mónica Cervera. La actriz de 48 años llegó a ser nominada a mejor actriz revelación en 2005 por su papel en Crimen Ferpecto a las órdenes de Álex de la Iglesia.

Unos meses más tarde tuvo para ella como protagonista absoluta la comedia musical 20 centímetros dirigida por Ramón Salazar, el cineasta que fue su descubridor para el cine con la película Piedra (2002) donde la debutante compartió créditos con mujeres como Ángela Molina o Antonia San Juan.

También en la pequeña pantalla llegó a tener un papel en la exitosa serie Manos a la obra de Antena 3 y protagonizó para TVE la fallida Con dos tacones. Sus últimas apariciones en la pantalla fueron en la exitosa La que se avecina interpretando a María José Rivas, la hermana de Amador (Pablo Chiapellla).

Su día a día actual es muy diferente y, según la citada revista del corazón, vive en un banco en la ciudad malagueña de Marbella. La revista ha hablado con la intérprete que asegura que no necesita «nada de nadie».

De hecho, aunque su familia vive en la misma ciudad, ella ha elegido no convivir con ellos. «Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir».

Además, Cervera no quiere recordar sus años dedicada al mundo de la interpretación: «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado». Su futuro inmediato paso por buscar una solución momentánea a su dura realidad. «Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad», asegura la actriz.

Su historia recuerda a la de otros nombres del cine que, llegando a ser importantes figuras, acabaron en la calle. En España el ejemplo más paradigmático es Nadiuska, que pasó de ser un sex symbol en los años 70 a deambular por la calles del centro de Madrid.