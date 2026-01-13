Dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente

No corren buenos tiempos para Julio Iglesias.

El cantante español más internacional no solo está teniendo que hacer frente a problemas de salud.

Ahora, según cuenta el digital eldiario.es, el artista está acusado por dos extrabajadoras de sus mansiones de haberlas agredido sexualmente.

Rebeca, nombre ficticio de una de las exempleadas, en este caso del servicio doméstico, aseguró que:

Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava. La autoridad la imponía pidiendo ver su teléfono en cualquier momento. Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer, revisar el teléfono, y siempre archivaba los chats u ocultaba las fotos, ya que teníamos prohibido tirar fotos en la villa.

Esta empleada del servicio doméstico se desató contando otra serie de detalles escabrosos:

Él penetra la vagina con la mano. Nunca me penetró con su pene. Lo hacía muy duro. Nunca me habían hecho eso y me generaba mucho dolor. Cuando él creía que tenía que soltarme, me soltaba. Y entonces, se limpiaba la mano, yo me quitaba y ya. Una noche en Bahamas él me quería hacer sexo anal y le digo que no, que no lo haga. Cuando él me mete los dedos muy dentro, sentí mucho dolor y le dije que no. Él siguió haciéndolo y le dije que no más de cinco veces. Le dije que no porque me dolía, obviamente, y él lo hizo.

Rebeca detalló cómo trató de evitar los acercamientos de Julio Iglesias.

Para decirle que no, yo le decía que me dolía la cabeza. Y él decía ‘dadle una pastilla a la niña’ y me daban la pastilla. Ese mismo día, yo tenía un dolor de cabeza tan grande. Él me jaló por el pelo muy duro, porque cuando él estaba teniendo sexo, te hacía lo que quería. El dolor de cabeza se intensificó, caí al otro lado de la cama y le dije que no podía más, que me reventaba la cabeza. Otro día le decía que tenía la menstruación. Él decía ‘ponle un tampón’ y ese día no me metía los dedos, pero sí me ponía a tener relaciones con la encargada. No tenía descanso. Yo deseaba que él se fuera a Miami para poder descansar de él, porque mientras estaba allí en Punta Cana, siempre era conmigo. Aunque algunas noches me dejaba tranquila. Más tarde supuse que esas noches llamaba a otras chicas. Él siempre me decía que yo era su favorita, veía que yo no era la única que estaba pasando por eso, porque comencé a observar el comportamiento de otras chicas.

Contó como el cantante la manoseó en repetidas ocasiones:

En verano él tuvo un ataque de ciática. Tenía un dolor tan fuerte que le temblaba la pierna. Una noche me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito para calmarlo porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga. Cuando no hay ninguna encargada, tengo que dormir con él, obviamente. Esa noche él no duerme casi tocándome el cuerpo. Me tocaba la cara y me metía la mano por dentro de la boca, por dentro de la nariz […], hacia la oreja. Como que él no tenía control de eso y era algo desagradable. Me metía la mano por mis partes y las tetas, me agarraba mi cuerpo, horrible.

Otra de las mujeres entrevistadas, Laura, fisioterapeuta personal, que tampoco reveló su verdadero nombre, aseguró que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad:

Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones. Julio es una persona muy controladora. Ejerce ese poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no.

Las agresiones supuestamente ocurrieron en 2021, cuando Julio Iglesias tenía ya 77 años. Los hechos habrían tenido lugar en sus residencias en República Dominicana (específicamente Punta Cana) y Bahamas.